Jocelyn Gourvennec: «On n'a pas pu faire douter Utrecht»

Battu 2-1 à Utrecht après le 3-1 de l’aller, le Servette FC a vu ses espoirs d’Europa League s’éteindre. Pour sa première, Jocelyn Gourvennec a salué l’état d’esprit de ses joueurs, mais reconnu leur manque de tranchant offensif face à un adversaire plus expérimenté.

Jocelyn Gourvennec et son staff n'ont pas trouvé la solution face à Utrecht. Photo: Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Stadion Galgenwaard, bouillant ce jeudi, n'aura pas été le théâtre d'un miracle servettien (2-1 après le revers 3-1 à Genève). La marche était tout simplement trop haute pour une équipe genevoise qui a longtemps semblé incapable de faire trembler Utrecht, qui lui s'est assuré un automne européen grâce à sa victoire.

Jocelyn Gourvennec, lequel vivait sa première sur le banc grenat après son intronisation lundi, a tout de même aimé le visage montré par son équipe. «On a fait un match sérieux, appliqué, par rapport à ce qu’on avait décidé de faire sur le plan de notre animation défensive. Dans notre animation offensive aussi, les joueurs ont toujours tenté d’appliquer ce que l’on voulait faire. Mais on n’a pas réussi à faire un peu douter Utrecht. Il nous a manqué un peu plus de qualité pour leur poser des problèmes.»

«A aucun moment Utrecht n'a douté»

Le technicien français est d'ailleurs souvent apparu frustré, voire agacé, le long de sa ligne de touche. Signe d'un entraîneur qui prend sa mission à cœur, mais aussi et surtout, qu'il se montre exigeant envers ses joueurs, lesquels n'ont pas forcément brillé par séquences, en raison de leurs déchets techniques. «On a bien appliqué ce qu’on voulait: trouver les demi-espaces, réussir à fixer le jeu à l’intérieur. Mais, après, sous pression, on a eu un peu trop de pertes de balles. C’est pour ça que, dans les 35 derniers mètres, on a manqué de justesse. C’est là-dessus qu’on doit insister et corriger.»

Des erreurs qui ont justement empêché les Grenat de s'approcher davantage du but néerlandais (7 tentatives, dont 3 hors de la surface, 1 tir cadré). «On n’a pas réussi à avoir des temps forts suffisamment longs. On a eu quelques situations, mais on a senti à aucun moment que Utrecht pouvait douter. C’est ce qui nous a un peu manqué», ajoute le coach français, qui veut retenir le positif. Comme la réduction du score sur penalty d'Ablie Jallow à la 80e. «C’est bien en termes d’état d’esprit.»

Plusieurs jeunes joueurs intéressants

Mais aussi les prestations des jeunes qu'il a dû aligner d'entrée en raison de l'absence de plusieurs titulaires. Si Steve Rouiller, Yoan Severin, Samuel Mraz, David Douline étaient tous blessés, Florian Ayé n'était lui pas qualifié. Ainsi, Loun Srdanovic, latéral droit, et Keyan Varela, en pointe, tous deux 19 ans, ont entamé la rencontre. Jamie Atangana, 17 ans, et Tiemoko Ouattara, 20 ans, ont eux eu droit aux 20 et 7 dernières minutes de la partie. «Ce sont des joueurs formés au club, qui sont les forces vives du club. Je suis très fier du comportement général, de l’état d’esprit, de l’envie que l’on a mise. Simplement, ce n’était pas suffisant, car la marche était un peu haute et Utrecht mérite de passer sur les deux matches.»

Le club néerlandais doit d'ailleurs servir d'exemple pour le SFC, d'après son nouveau coach. «On a quand même réussi à exister dans ce match contre une équipe expérimentée, avec un coach en place depuis de nombreuses saisons, qui a construit les choses pour arriver à ce barrage d’Europa League. C’est aussi un chemin sur lequel on doit réfléchir, parce que le travail sur la continuité est payant.»

Servette affrontera le Shakhtar Donetsk pour espérer un automne européen

Avec ce revers, l'avenir européen du Servette FC s'assombrit encore un peu plus. En barrages de Conference League, les Grenat devront en effet affronter le Shakhtar Donetsk. Une nouvelle double confrontation qui s'annonce périlleuse pour les Grenat face à l'une des 36 équipes ayant participé à la phase finale de la dernière Ligue des champions (27e). Et qui irrite quelque peu Jocelyn Gourvennec.

«On m’a expliqué le règlement. J’ai du mal à comprendre comment une équipe qui finit deuxième de son championnat peut ne pas faire de Coupe d’Europe. Le tirage, il est ce qu’il est. Tous les matches sont durs. En Europa League, ça aurait été difficile aussi. Ce sera difficile. Mais on a envie de jouer ces matches-là, qui sont relevés. Il y a une qualification à aller chercher et on donnera tout.»