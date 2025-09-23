Dernière mise à jour: il y a 13 minutes

Bâle portera souvent un maillot blanc lors de ses apparitions européennes cet automne. Ce nouveau maillot n'est toutefois pas disponible à la vente. Il a été imposé par l'UEFA.

1/4 Trop sombre: on ne verra pas Xherdan Shaqiri dans le maillot violet en Europa League. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Ceux qui pensent que les clubs ont carte blanche pour le design de leurs maillots se trompent lourdement. Du moins lorsque l'on joue en Europe comme ce sera le cas du FC Bâle dès ce mercredi. Deux des trois maillots du FCB de cette saison ont été refusés par l'UEFA. Les Bâlois sont donc contraints de lancer un quatrième maillot.

«Cette décision est motivée par les règles très strictes de l'UEFA, qui ne reconnaissent ni le maillot violet pour l'extérieur ni le troisième maillot comme une solution claire autorisée pour l'extérieur», écrit le club rhénan. Le maillot violet est en effet trop foncé au goût de l'UEFA alors que le maillot extérieur contient trop d'éléments noirs pour être considéré comme une variante claire.

Pour le design du nouveau maillot, les Bâlois jouent ainsi la carte de la sécurité et présentent un maillot tout blanc. «Le maillot sera utilisé pour la première fois lors du match à l'extérieur contre le SC Fribourg le mercredi 24 septembre 2025. En raison du nombre très limité de pièces, ce maillot spécial ne sera toutefois pas mis en vente», indique-t-on du côté du FCB.

Marwin Hitz blessé à la cuisse

Sportivement, l'entraîneur Ludovic Magnin sera privé de son gardien habituel Marwin Hitz, mercredi. Blessé à la cuisse, le vétéran (38 ans) est forfait, a annoncé le club lors de la conférence de presse d'avant-match.

Le Vaudois Mirko Salvi sera donc titularisé dans les buts: «Mirko méritait amplement cette apparition», a souligné son entraîneur. Avec ses trois arrêts sur penalty, Mirko Salvi a été l'un des artisans de la qualification de son équipe face à Carouge en Coupe, vendredi dernier.

À noter encore que le FC Bâle devra également se passer des blessés Bénie Traoré (22 ans) et Finn van Breemen (22 ans). Koba Koindredi est actuellement incertain.