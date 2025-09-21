Les fans du FC Bâle célèbrent Mirko Salvi, héros de la Coupe

Avec ses trois penaltys arrêtés, Mirko Salvi (31 ans) a été le grand héros bâlois du succès en Coupe de Suisse à Carouge vendredi. Aura-t-il la possibilité d'enchaîner en huitièmes de finale? Son entraîneur ne lui garantit rien.

1/6 Mirko Salvi a été fêté par ses coéquipiers. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Lucas Werder

Mirko Salvi (31 ans) n’a pas l’habitude d’être sous le feu des projecteurs. Mais mercredi soir, le gardien vaudois a vécu un moment rare: poussé par ses coéquipiers devant la tribune des fans bâlois après la qualification dramatique contre Carouge, il a vu son nom chanté de longues minutes par un public en transe. Presque gêné par ces acclamations, le héros de la Coupe n’a pas pu se cacher.

«Qu’il profite aujourd’hui, il l’a bien mérité. Il fait toujours son travail, ne se plaint jamais. J’aime beaucoup ce qu’il fait», salue son coéquipier Dominik Schmid.

Le choix de Ludovic Magnin

Il a fallu attendre jeudi pour apprendre que Ludovic Magnin avait finalement choisi de titulariser Mirko Salvi plutôt que Marwin Hitz face à Carouge. «Nous étions tous convaincus qu’il le méritait», explique l’entraîneur. «Il nous permet de nous qualifier pour les huitièmes de finale. Et sur les deux buts carougeois, il ne pouvait rien faire.»

Un numéro 2 respecté

Revenu en 2022 dans son club formateur après des passages à GC, Lucerne et Yverdon, Mirko Salvi partage avec Marwin Hitz le statut de doyen de l’effectif. Mais il reste le numéro 2 incontesté. En un peu plus de trois ans, il a tout de même disputé 27 rencontres avec le FC Bâle. Celle de mercredi figurera sans doute parmi ses préférées.

«Je n’ai jamais arrêté trois penalties dans une même séance», sourit-il après avoir repoussé les tentatives de Maouche, Traoré et Sene. Mais ses exploits ne se sont pas limités à la séance finale: tout au long du match, le Nord-Vaudois a maintenu le FCB en vie grâce à plusieurs parades décisives. «J’aime quand il y a du travail», confie-t-il.

Et maintenant?

Reste la question: Mirko Salvi gardera-t-il les buts en huitièmes de finale? Ludovic Magnin refuse de s’avancer. «Nous déciderons match par match», glisse-t-il. Une certitude demeure : si une nouvelle opportunité se présente, Mirko Salvi pourrait bien encore goûter aux ovations de Saint-Jacques cette saison.