Face à Fribourg, le FC Bâle a dû se passer d'images télévisées pendant 90 minutes. Sur le second but des Allemands, la technologie a pourtant parfaitement fonctionné. L'entraîneur Ludovic Magnin était particulièrement fâché.

Ludovic Magnin a de bonnes raisons de s'énerver après la défaite 2-1 contre Fribourg.

Lucas Werder

C’est impossible de faire plus proche de la ligne. On parle de millimètres, peut-être même des micromètres. Pourtant, le ballon a bien passé la ligne de but bâloise lors du 2-0 face au SC Fribourg. «C’est tout simplement de la malchance», résume le gardien Mirko Salvi après ce premier échec en Europa League. Malgré un très beau réflexe sur la tête d’Eggestein, le portier n’a pas pu éviter le but.

Salvi lui-même s’étonne que le ballon ait franchi la ligne. «Je ne m’attendais pas à ce que ce soit un but», explique le remplaçant de Marwin Hitz, blessé. «Mais malheureusement, cette technologie sur la ligne de but existe.»

Et on ne peut que constater que celle-ci a très bien fonctionné ce mercredi soir à l’Europapark Stadion. Peu avant la pause, Ludovic Magnin aurait bien aimé qu’elle fonctionne aussi sur une autre action. Le coach vaudois s’est terriblement énervé après qu’Ajeti a été accroché par deux Fribourgeois dans la surface de réparation adverse. L’entraîneur du FCB a réclamé à grands cris un contrôle du VAR.

Pas d’images TV pour le banc bâlois

«A une distance de 50 mètres, j’ai eu l’impression qu’il y avait un contact», explique Magnin pour expliquer son énervement. «Malheureusement, je n’ai pas pu revoir la scène ensuite, car nous n’avions pas de signal sur le banc de touche.» Sur l’ensemble des 90 minutes, son staff n’aurait pas eu accès aux images télévisées.

Faire une brève analyse d’une scène décisive pour ce match est donc impossible. Ce n’est donc pas sans raison que le Vaudois s’est énervé après le match: «Nous sommes en 2025, nous allons dans un stade ultramoderne et nous n’avons pas de signal», a-t-il lancé.

Le coach de Fribourg s’excuse

Du côté adverse, la transmission semble avoir parfaitement fonctionné. «C’est la première fois que j’entends cela et nous allons faire des vérifications», a expliqué l’entraîneur de Fribourg Julian Schuster. «Je m’en excuse. Je m’énerve aussi quand nous n’avons pas de signal à l’extérieur.»

Mais au fond, Julian Schuster n’avait aucune raison de s’énerver mercredi soir. «Nous devons remercier la technique», assure même l’ancien joueur au sujet du second but des Allemands. «Sur les images, tu ne peux presque pas croire que c’est rentré», admet-il.



