Friture sur la ligne
Plus de signal sur le banc du FC Bâle, Ludovic Magnin s'agace!

Face à Fribourg, le FC Bâle a dû se passer d'images télévisées pendant 90 minutes. Sur le second but des Allemands, la technologie a pourtant parfaitement fonctionné. L'entraîneur Ludovic Magnin était particulièrement fâché.
Ludovic Magnin a de bonnes raisons de s'énerver après la défaite 2-1 contre Fribourg.
Lucas Werder

C’est impossible de faire plus proche de la ligne. On parle de millimètres, peut-être même des micromètres. Pourtant, le ballon a bien passé la ligne de but bâloise lors du 2-0 face au SC Fribourg. «C’est tout simplement de la malchance», résume le gardien Mirko Salvi après ce premier échec en Europa League. Malgré un très beau réflexe sur la tête d’Eggestein, le portier n’a pas pu éviter le but.

Salvi lui-même s’étonne que le ballon ait franchi la ligne. «Je ne m’attendais pas à ce que ce soit un but», explique le remplaçant de Marwin Hitz, blessé. «Mais malheureusement, cette technologie sur la ligne de but existe.»

Et on ne peut que constater que celle-ci a très bien fonctionné ce mercredi soir à l’Europapark Stadion. Peu avant la pause, Ludovic Magnin aurait bien aimé qu’elle fonctionne aussi sur une autre action. Le coach vaudois s’est terriblement énervé après qu’Ajeti a été accroché par deux Fribourgeois dans la surface de réparation adverse. L’entraîneur du FCB a réclamé à grands cris un contrôle du VAR.

Pas d’images TV pour le banc bâlois

«A une distance de 50 mètres, j’ai eu l’impression qu’il y avait un contact», explique Magnin pour expliquer son énervement. «Malheureusement, je n’ai pas pu revoir la scène ensuite, car nous n’avions pas de signal sur le banc de touche.» Sur l’ensemble des 90 minutes, son staff n’aurait pas eu accès aux images télévisées.

Faire une brève analyse d’une scène décisive pour ce match est donc impossible. Ce n’est donc pas sans raison que le Vaudois s’est énervé après le match: «Nous sommes en 2025, nous allons dans un stade ultramoderne et nous n’avons pas de signal», a-t-il lancé.

Le coach de Fribourg s’excuse

Du côté adverse, la transmission semble avoir parfaitement fonctionné. «C’est la première fois que j’entends cela et nous allons faire des vérifications», a expliqué l’entraîneur de Fribourg Julian Schuster. «Je m’en excuse. Je m’énerve aussi quand nous n’avons pas de signal à l’extérieur.»

Mais au fond, Julian Schuster n’avait aucune raison de s’énerver mercredi soir. «Nous devons remercier la technique», assure même l’ancien joueur au sujet du second but des Allemands. «Sur les images, tu ne peux presque pas croire que c’est rentré», admet-il.


Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
1
2
3
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1
2
3
3
AS Rome
AS Rome
1
1
3
3
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
1
1
3
5
SC Fribourg
SC Fribourg
1
1
3
6
SC Braga
SC Braga
1
1
3
7
Nottingham Forest
Nottingham Forest
1
0
1
8
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
1
0
1
9
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
1
0
1
10
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
1
0
1
11
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
1
0
1
11
PAOK Salonique
PAOK Salonique
1
0
1
13
Aston Villa
Aston Villa
0
0
0
13
Bologne FC
Bologne FC
0
0
0
13
FC Porto
FC Porto
0
0
0
13
FC Salzbourg
FC Salzbourg
0
0
0
13
FC Utrecht
FC Utrecht
0
0
0
13
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
0
0
0
13
Ferencvaros
Ferencvaros
0
0
0
13
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
0
0
0
13
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
0
0
0
13
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
0
0
0
13
KRC Genk
KRC Genk
0
0
0
13
Lille OSC
Lille OSC
0
0
0
13
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
0
0
0
13
Panathinaïkos
Panathinaïkos
0
0
0
13
Celta Vigo
Celta Vigo
0
0
0
13
SK Brann
SK Brann
0
0
0
13
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
0
0
0
13
Young Boys
Young Boys
0
0
0
31
FC Bâle
FC Bâle
1
-1
0
32
Malmö FF
Malmö FF
1
-1
0
32
OGC Nice
OGC Nice
1
-1
0
34
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
1
-1
0
35
Fenerbahce
Fenerbahce
1
-2
0
36
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
1
-2
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
