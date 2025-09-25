DE
Les Bernois entrent en lice
YB veut prendre un bon départ face au Panathinaikos

YB affronte le Panathinaikos Athènes ce soir au Wankdorg, pour ses débuts en Europa League. Après leur élimination en Coupe, les Bernois vont chercher à se racheter face à une équipe grecque en difficulté.
Publié: 06:45 heures
Dernière mise à jour: 06:48 heures
Giorgio Contini veut voir son équipe réagir
Les Young Boys accueillent le Panathinaikos Athènes ce soir (21h00) lors de la 1re journée de la phase de ligue d'Europa League. Sur leur pelouse, les Bernois se doivent de l'emporter face aux Grecs.

YB doit se faire pardonner son élimination du week-end en Coupe face à Aarau (1-0). Une réaction des joueurs de Giorgio Contini est donc attendue et espérée par les fans bernois. Leur équipe va se mesurer à un adversaire en panne de confiance et pourrait en profiter.

Champion de Grèce à 20 reprises, dont la dernière en 2010, le Panathinaikos n'occupe que le 12e rang du championnat avec deux nuls et une défaite. L'entraîneur portugais Rui Vitoria a été limogé le 15 septembre. Trois jours plus tard, Christos Kontis a repris à titre intérimaire l'équipe avec qui il avait gagné la Coupe de Grèce en 2024.

