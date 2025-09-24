Bâle s'incline dans le match des voisins

Dernière mise à jour: 24.09.2025 à il y a 59 minutes

Le FC Bâle manque son entrée en lice. Les hommes de Ludovic Magnin se sont inclinés d'un petit but ce soir en Allemagne, de l'autre côté de la frontière, face à Fribourg (2-1).

Le FC Bâle a eu ses occasions en première période – notamment par l'intermédiaire d'Albian Ajeti et Junior Zé – et c'est pourtant le SC Fribourg qui menait d'une longueur à la pause. Plus précis, les Allemands ont même inscrit le 2-0 dans le premier quart d'heure de la seconde période (57e): sur un bon centre venu de la gauche, c'est Maximilian Eggestein qui a pu placer un coup de tête précis. Mirko Salvi – Le Nord-vaudois suppléait Marwin Hitz, blessé – a repoussé l'envoi en deux temps, mais la goal line technology a averti l'arbitre que le ballon avait entièrement franchi la ligne.

Les Bâlois ont tenté de combler leur retard. Remuant, Xherdan Shaqiri a souvent semblé trop seul. Leo Leroy et Philip Otele ont bien combiné en fin de match, et l'attaquant nigérian est parvenu à réduire le score d'un petit bijou de frappe enroulée (84e). Malgré des velléités, le score n'allait pas changer. Défaite 2-1 des Bâlois.

Le FC Bâle recevra un autre adversaire de Bundesliga la semaine prochaine: le VfB Stuttgart.