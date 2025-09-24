Bâle s'incline dans le match des voisins

Le FC Bâle a eu ses occasions en première période – notamment par l'intermédiaire d'Albian Ajeti et Junior Zé – et c'est pourtant le SC Fribourg qui menait d'une longueur à la pause. Plus précis, les Allemands ont même inscrit le 2-0 dans le premier quart d'heure de la seconde période (57e): sur un bon centre venu de la gauche, c'est Maximilian Eggestein qui a pu placer un coup de tête précis. Mirko Salvi – Le Nord-vaudois suppléait Marwin Hitz, blessé – a repoussé l'envoi en deux temps, mais la goal line technology a averti l'arbitre que le ballon avait entièrement franchi la ligne.
Les Bâlois ont tenté de combler leur retard. Remuant, Xherdan Shaqiri a souvent semblé trop seul. Leo Leroy et Philip Otele ont bien combiné en fin de match, et l'attaquant nigérian est parvenu à réduire le score d'un petit bijou de frappe enroulée (84e). Malgré des velléités, le score n'allait pas changer. Défaite 2-1 des Bâlois.
Le FC Bâle recevra un autre adversaire de Bundesliga la semaine prochaine: le VfB Stuttgart.