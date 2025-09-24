Tenons-nous le maillot le plus moche de l'année?

Le club de football Indy eleven, basé aux États-Unis, a dévoilé mardi un maillot pour le moins... disgracieux. D'autant plus qu'il rend hommage à l'Oktoberfest, pas franchement connu pour être un pur produit des États-Unis.

Le club de football Indy Eleven dévoile son nouveau maillot. Photo: Indy Eleven

Il a le mérite d'être osé. Le maillot dévoilé cette semaine par Indy Eleven, une franchise de football (au sens européen du terme) professionnel basée à Indianapolis (D2), polarise autant qu'il fait parler de lui. Une volonté mesurée de la part du département commercial du club? Indy Eleven organise en tout cas une fête sous le thème de l'Oktoberfest ce week-end. De quoi faire monter la sauce à quelques jours de l'évènement.

L'Oktoberfest dans le stade !

Sur les réseaux sociaux, la tunique n'a pas manqué de circuler. Certains internautes peinent à croire qu'elle sera réellement commercialisée, tandis que les plus téméraires souhaitent s'en procurer une. Le maillot peut être acquis pour la somme de 41 CHF.

C'est dans son stade, le «Carrol Stadium» que la fête battra son plein ce samedi. L'équipe locale affronte le FC Tulsa à 19h à domicile et propose à ses supporters un combo inédit, en prolongeant les festivités. Original.