Premières nouvelles rassurantes pour Alvyn Sanches

La frayeur a été immense du côté de Berne. Touché au genou droit dans le temps additionnel face à Lille, Alvyn Sanches a fait craindre le pire. Un premier examen médical a finalement rassuré tout le monde.

Bastien Feller Journaliste Blick

Young Boys a bien failli voir sa soirée de jeudi être gâchée par une bien mauvaise nouvelle. En effet, alors que le club de la capitale se dirigeait vers un précieux et mérité succès 1-0 face à Lille, Alvyn Sanches tombait à terre après un contact avec Nabil Bentaleb. Ce dernier, en voulant dégager le ballon, entrait en collision avec l'international suisse.

Le numéro dix d'YB, arrivé à la fin du mercato estival en provenance du Lausanne-Sport, restait à terre, en se tenant le genou droit. Non pas pour gagner du temps, comme le pensaient sans doute certains de ses coéquipiers venus vers lui. Le pire pouvait alors être imaginé compte tenu des différents ralentis qui laissaient imaginer une torsion anormale du genou. Une partie du corps, plus précisément le ligament croisé, déjà touchée en mars dernier, lors de la première sélection du Vaudois avec l'équipe de Suisse. C'était alors en Irlande du Nord, là aussi lors des derniers instants de la rencontre. Verdict: lésion complète du ligament croisé antérieur du genou. Une blessure qui a éloigné le milieu des terrains jusqu'à la fin du mois d'octobre.

«Il ressentait de fortes douleurs»

«Il a reçu un gros coup sur le genou, mais nous n’en savons pas davantage», réagissait Gerardo Seoane, le visage fermé, en conférence de presse. «Il ressentait de fortes douleurs. Nous verrons dans les 24 prochaines heures pour avoir un diagnostic précis. Nous espérons que ce n’est pas trop grave.»

Le premier bilan est tombé bien plus rapidement, peu avant minuit ce jeudi. Et il est plutôt rassurant. «Plus de peur que de mal pour Alvyn Sanches, communique le club de la capitale. Les examens médicaux effectués tard jeudi soir ont révélé une forte contusion au genou chez l’international suisse de 22 ans: les ligaments, heureusement, n’ont pas été touchés. Il reste en revanche à déterminer si Alvyn Sanches pourra déjà être à disposition dimanche, lors de la réception de Lucerne.»

Trois points très importants pour YB

Un grand «ouf» de soulagement pour les Bernois - et le football suisse - qui disposent déjà d'une infirmerie bien remplie. Ce jeudi, en plus d'Edimilson Fernandes, absent depuis début novembre, Christian Fassnacht, Joël Monteiro et Ebrima Colley étaient également annoncés absents pour cause de blessure.

Ces absences n'ont donc pas empêché le club de la capitale de s'imposer face à Lille. Un succès important qui permet aux Bernois, qui comptent désormais neuf points en six rencontres, de continuer à rêver d'une qualification pour les 16es de finale de l'Europa League. «Je n'ai pas encore regardé le classement. J’imagine qu’avec deux matches encore, la qualification est possible. Il faudra voir le classement à la fin. Nous avons devant nous deux matches importants, contre deux équipes des cinq grands championnats», souffle le coach d'YB, qui a eu la preuve ce jeudi que tout est possible. Peu importe le statut de l'équipe adverse.

«Nous avons vu aujourd’hui que le match peut basculer des deux côtés. En Grèce (ndlr: face au Paok Salonique, défaite 4-0), nous avons été pénalisé par le carton rouge et aujourd’hui, nous en avons profité. L'équipe était un peu nerveuse au début du match, puis a bien poussé lors des 20 minutes qui ont suivi le rouge.» Avec le résultat que l'on connaît.