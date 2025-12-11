Young Boys a réalisé une belle opération dans sa mission top 24 en Europa League. A onze contre dix dès la demi-heure de jeu, les Bernois se sont logiquement imposés face à Lille (1-0).

Bastien Feller Journaliste Blick

Young Boys avait rendez-vous ce jeudi avec son premier adversaire français en Europa League. Avant l'Olympique Lyonnais en janvier, c'était le LOSC qui se rendait au Wankdorf. Un défi de taille pour les Bernois qui affrontaient le quatrième de Ligue 1, vainqueur vendredi de Marseille (1-0).

Les Français arrivaient toutefois dans la capitale sans quelques cadres, dont Hamza Igamane (4 buts en 5 matches d'Europa League), venu cet été dans le nord de la France en provenance des Glasgow Rangers et pour environ 12 millions d'euros. Une bonne nouvelle dans un premier temps pour YB, qui annonçait néanmoins avant la rencontre que Joël Monteiro et Christian Fassnacht, deux joueurs importants, devaient, eux aussi, renoncer pour cause de blessure.

Après l'orage, YB obtient un penalty

Bien que forcément gênés par un terrain synthétique inhabituel pour eux, les Lillois entamaient le mieux la rencontre, aidés, il est vrai, par les énormes erreurs de relance des Bernois. Les essais d'Olivier Giroud et d'Ayyoub manquaient cependant le cadre. Ce dernier, qui menait jusque-là les assauts des siens, allait par la suite se transformer en bourreau de son équipe. Comment? En retenant du bras Alan Virginius, l'ancien lillois, qui s'en allait affronter Berke Özer.

Penalty et carton rouge logique (35e). Les Bernois ne profitaient néanmoins pas tout de suite de l'offrande, Chris Bedia manquant son essai face à un gardien qui s'était illustré à Rome en arrêtant trois tirs au but en quelques minutes. De son côté, l'ancien Servettien manquait là son premier essai après avoir réussi les quatre premiers.

Entrée de Mbappé

En supériorité numérique, les Bernois accéléraient le rythme en début de deuxième mi-temps. Chris Bedia, décidément peu en réussite, manquait de peu le cadre dès la 49e. La délivrance tombait toutefois à la 61e, lorsque Darian Males, à l'extrême limite du hors-jeu, trompait la défense française après un bon travail d'Alan Virginius côté gauche. Entre-temps, Olivier Giroud, très discret jusqu'à sa sortie à la 68e, cadrait le premier essai des siens sans faire trembler Marvin Keller (55e).

Le scénario était dès lors idéal pour YB qui menait d'un but tout en comptant un joueur en plus le terrain. La rencontre était malgré tout encore longue et Bruno Genesio décidait d'opérer à trois changements, faisant notamment entrer Ethan Mbappé, frère de Kylian. Quelques minutes plus tard, Gerrardo Seoane décidait lui de faire entrer Alvyn Sanches et Sergio Cordova pour tenter de se mettre à l'abri d'un retour lillois.

Mais aucun autre but n'était inscrit au Wankdorf et YB, qui terminait à dix après l'expulsion de Tanguy Zoukrou (93e), obtenait là trois points aussi mérités qu'important en vue d'une place dans le top 24 de l'Europa League au terme de la phase de la phase de ligue. Prochain rendez-vous pour les Bernois dans la compétition: la réception de Lyon donc, le 22 janvier. Avant de se rendre une semaine plus tard à Stuttgart.