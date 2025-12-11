DE
Et sans trop trembler!
YB s'offre Lille et peut continuer de rêver d'un printemps européen

Young Boys a réalisé une belle opération dans sa mission top 24 en Europa League. A onze contre dix dès la demi-heure de jeu, les Bernois se sont logiquement imposés face à Lille (1-0).
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
YB s'est offert le scalp de Lille ce jeudi au Wankdorf.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Bastien_Feller.png
Bastien FellerJournaliste Blick

Young Boys avait rendez-vous ce jeudi avec son premier adversaire français en Europa League. Avant l'Olympique Lyonnais en janvier, c'était le LOSC qui se rendait au Wankdorf. Un défi de taille pour les Bernois qui affrontaient le quatrième de Ligue 1, vainqueur vendredi de Marseille (1-0).

Les Français arrivaient toutefois dans la capitale sans quelques cadres, dont Hamza Igamane (4 buts en 5 matches d'Europa League), venu cet été dans le nord de la France en provenance des Glasgow Rangers et pour environ 12 millions d'euros. Une bonne nouvelle dans un premier temps pour YB, qui annonçait néanmoins avant la rencontre que Joël Monteiro et Christian Fassnacht, deux joueurs importants, devaient, eux aussi, renoncer pour cause de blessure.

Après l'orage, YB obtient un penalty

Bien que forcément gênés par un terrain synthétique inhabituel pour eux, les Lillois entamaient le mieux la rencontre, aidés, il est vrai, par les énormes erreurs de relance des Bernois. Les essais d'Olivier Giroud et d'Ayyoub manquaient cependant le cadre. Ce dernier, qui menait jusque-là les assauts des siens, allait par la suite se transformer en bourreau de son équipe. Comment? En retenant du bras Alan Virginius, l'ancien lillois, qui s'en allait affronter Berke Özer.

Penalty et carton rouge logique (35e). Les Bernois ne profitaient néanmoins pas tout de suite de l'offrande, Chris Bedia manquant son essai face à un gardien qui s'était illustré à Rome en arrêtant trois tirs au but en quelques minutes. De son côté, l'ancien Servettien manquait là son premier essai après avoir réussi les quatre premiers.

Entrée de Mbappé

En supériorité numérique, les Bernois accéléraient le rythme en début de deuxième mi-temps. Chris Bedia, décidément peu en réussite, manquait de peu le cadre dès la 49e. La délivrance tombait toutefois à la 61e, lorsque Darian Males, à l'extrême limite du hors-jeu, trompait la défense française après un bon travail d'Alan Virginius côté gauche. Entre-temps, Olivier Giroud, très discret jusqu'à sa sortie à la 68e, cadrait le premier essai des siens sans faire trembler Marvin Keller (55e).

D'un subtil extérieur du pied, Darian Males a pu tromper Berke Özer.
Photo: keystone-sda.ch

Le scénario était dès lors idéal pour YB qui menait d'un but tout en comptant un joueur en plus le terrain. La rencontre était malgré tout encore longue et Bruno Genesio décidait d'opérer à trois changements, faisant notamment entrer Ethan Mbappé, frère de Kylian. Quelques minutes plus tard, Gerrardo Seoane décidait lui de faire entrer Alvyn Sanches et Sergio Cordova pour tenter de se mettre à l'abri d'un retour lillois.

Mais aucun autre but n'était inscrit au Wankdorf et YB, qui terminait à dix après l'expulsion de Tanguy Zoukrou (93e), obtenait là trois points aussi mérités qu'important en vue d'une place dans le top 24 de l'Europa League au terme de la phase de la phase de ligue. Prochain rendez-vous pour les Bernois dans la compétition: la réception de Lyon donc, le 22 janvier. Avant de se rendre une semaine plus tard à Stuttgart.

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
2:1
6
10
15
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
Aston Villa
1:0
6
6
15
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
6
7
14
5
Ferencvaros
Ferencvaros
6
5
14
6
SC Braga
SC Braga
6
5
13
7
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
6
7
12
8
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
6
5
12
9
SC Fribourg
SC Fribourg
0:0
6
5
12
10
AS Rome
AS Rome
1:0
6
3
12
11
Nottingham Forest
Nottingham Forest
6
5
11
12
FC Porto
FC Porto
0:0
6
3
11
13
Fenerbahce
Fenerbahce
1:0
6
1
11
14
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
0:0
6
4
10
15
Panathinaïkos
Panathinaïkos
0:0
6
2
10
16
KRC Genk
KRC Genk
6
1
10
17
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
6
0
10
18
PAOK Salonique
PAOK Salonique
6
3
9
19
Lille OSC
Lille OSC
6
3
9
20
Young Boys
Young Boys
6
-4
9
21
Bologne FC
Bologne FC
0:1
6
2
8
22
SK Brann
SK Brann
0:1
6
2
8
23
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
0:1
6
-2
7
24
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
6
-3
7
25
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
FC Bâle
FC Bâle
0:1
6
-1
6
27
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
1:0
6
-4
6
28
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
1:2
6
-6
6
29
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
6
-4
4
30
FC Salzbourg
FC Salzbourg
0:0
6
-5
4
31
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
0:1
6
-6
3
32
Malmö FF
Malmö FF
0:0
6
-8
2
33
FC Utrecht
FC Utrecht
6
-6
1
34
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
6
-8
1
35
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
6
-16
1
36
OGC Nice
OGC Nice
6
-9
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
