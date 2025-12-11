Le FC Bâle affronte Aston Villa en Europa League jeudi soir. Avec un effectif estimé à 500 millions de francs, les Anglais sont les grands favoris. L'entraîneur bâlois Ludovic Magnin voit dans ce rôle d'outsider une opportunité pour son équipe.

Lucas Werder

Ce n'est pas tout à fait suffisant pour être en tête. Malgré un effectif estimé à plus de 500 millions de francs, Aston Villa doit se contenter de la deuxième place dans le classement des équipes les plus chères de l’Europa League. Selon le portail «Transfermarkt», l’effectif du club de Premier League Nottingham Forest vaut encore 100 millions de plus. C'est cependant un montant largement suffisant pour devancer le FC Bâle. Avec une valeur totale de 80 millions, les Rhénans ne pointent qu’au 24e rang parmi les 36 participants à la compétition. À lui seul, Morgan Rogers, le joueur le plus cher d’Aston Villa, est estimé à 70 millions.

Logiquement, les Anglais s’avancent en grands favoris pour le duel de jeudi soir (21h) contre le FCB. Mais Ludovic Magnin ne voit pas les choses d’un si mauvais œil. Après deux victoires laborieuses mais indispensables contre le Grand-Saconnex et Winterthour, l’entraîneur bâlois s’accommode parfaitement de ce rôle inhabituel d’outsider. «Il est plus facile d’aborder un match en sachant d’avance que tu vas souffrir», explique le Vaudois. «Mentalement, c’est très différent que lorsqu’on veut dominer une rencontre, mais que tout à coup rien ne se passe comme prévu et qu’il faut réagir.»

Shaqiri se souvient de quelques nuits magiques

Malgré tout, affronter Aston Villa reste un «défi brutal». Ludovic Magnin le reconnaît: «Nous savons que nous jouons contre une grande équipe européenne qui, il y a quelques jours à peine, a battu Arsenal.» L’entraîneur du FCB veut voir «une équipe courageuse, qui ne se pose pas trop de questions». Et malgré les rôles clairement définis, il refuse de se résigner: «Nous n’allons pas nous cacher. Nous avons aussi des exigences envers nous-mêmes.»

Les Bâlois ont déjà montré par le passé que tout était possible au Joggeli, notamment face à des clubs anglais. Au cours des quinze dernières années, le FCB a battu Chelsea, Liverpool, Tottenham et Manchester United à domicile – les Red Devils même à deux reprises. «Nous avons montré ce qu’il était possible de faire ici», rappelle Xherdan Shaqiri. Le capitaine bâlois sait ce qu’il faudra pour réaliser un nouvel exploit face à une équipe de Premier League : «Nous devons faire moins d’erreurs que lors des derniers matches. Une équipe de cette qualité les exploite immédiatement», souligne-t-il.