Bâle écarte Grand-Saconnex en Coupe de Suisse

Les hommes de Ludovic Magnin se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse en éliminant des Genevois combatifs (3-1).

ATS Agence télégraphique suisse





Si les Bâlois n'ont pas tardé à ouvrir le score par l'intermédiaire de Bénie Traoré (6e), «Grand-Sac» n'a ensuite de loin pas démérité. Les Genevois ont profité d'un léger relâchement dans la défense adverse pour jouer rapidement un coup franc et égaliser dans la foulée grâce à Jules Matuvunu (9e).

Dans une rencontre déplacée au Parc St-Jacques, Grand-Saconnex ne disposant pas des infrastructures nécessaires pour l'accueillir, la troupe de Ludovic Magnin a mis un peu de temps à passer l'épaule. En deuxième période, un coup franc de Philip Otele (58e) a permis aux «RotBlau» de reprendre les devants.

Face aux signes de fatigue des Saconnésiens, Traoré a ensuite conclu une action d'école pour s'offrir un doublé (68e), mettant les siens à l'abri.

En se qualifiant pour les quarts de finale, le FCB met fin à une série de quatre matches sans victoire, la dernière remontant au 6 novembre dernier.