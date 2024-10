Cette main de Marc Cucurella n'a pas donné lieu à un penalty. Photo: imago/Sven Simon 1/4

Carlo Steiner

L'une des scènes les plus marquantes de l'Euro fait encore parler d'elle aujourd'hui! L'UEFA a récemment reconnu une erreur d'arbitrage et déclaré que l'Allemagne aurait dû bénéficier d'un penalty en quart de finale contre l'Espagne, futur champion d'Europe.

Une communication et un mea culpa qui ne conviennent pas à Marc Cucurella, dont la faute de main n'a pas été sanctionnée à la 106e minute. L'Espagne a ensuite remporté le match à la dernière seconde, plongeant l'Allemagne, pays hôte, dans une vallée des larmes. La suite du parcours vers le titre européen a été accompagnée de sifflets constants des supporters allemands à l'encontre de Marc Cucurella en demi-finale et en finale.

L'UEFA jette de l'huile sur le feu

«Maintenant, ils viennent dire que c'était un penalty: A qui cela profite-t-il?», déclare Marc Cucurella dans une interview à la «Gazzetta dello Sport» pour exprimer son mécontentement face à la communication contradictoire de l'UEFA.

Marc Cucurella révèle également ce qui s'est passé dans sa tête au moment exact où Jamal Musiala lui a tiré sur la main: «Mamma mia, quelle frayeur. Je me suis pissé dessus!»

Il a regardé l'arbitre et l'a entendu dire; «pas de penalty». «Je me suis dit: 'Détends-toi', mais je n'ai pu le faire que lorsque le match a repris». La VAR n'a en effet pas déjugé l'arbitre central et l'Allemagne n'a pas eu son penalty.