Marco Degennaro: «Un but de Sierro? Ce serait fantastique»

Italien d'origine, Marco Degennaro a exercé des fonctions dirigeantes dans plusieurs clubs en Suisse.

Bastien Feller Journaliste Blick

Nombreux sont les Italiens d'origines qui vivent en Suisse depuis plusieurs générations. Si certains de ces filles et ces fils d'immigrés soutiendront naturellement la Squadra Azzura à 200% ce samedi soir face à la Nati, d'autres se retrouvent tiraillés entre les origines et le sentiment d'appartenance à leur pays d'adoption.

C'est notamment le cas de Marco Degennaro. En effet, l'actuel directeur du football du FC Sion connaît très bien la Suisse pour y avoir exercé une fonction de dirigeant dans plusieurs de ses clubs professionnels. Outre le club sédunois, l'Italien est passé par Bellinzone, Chiasso, et Yverdon Sport jusqu'en février dernier.

Marco Degennaro sera heureux quoi qu'il arrive

Alors forcément, ce huitième de finale de l'Euro entre la Suisse et l'Italie le fera davantage vibrer que les autres. «J'ai déjà un derby à la maison, rigole le Turinois de 53 ans. Mon fils de 12 ans s'est déjà proclamé fan de l'équipe de Suisse.»

Et Marco Degennaro alors? «Moi, je suis neutre, sourit-il. J'espère avant tout pouvoir assister à une belle rencontre, disputée. Mais je serai content quoi qu'il arrive. Puisque je possède maintenant les deux nationalités, je suis sûr d'avoir une équipe en quarts de finale!»

«Un goal de Sierro? Cela serait fantastique!»

Quel regard porte d'ailleurs le dirigeant du football sur ces deux équipes? «Aujourd'hui, c'est particulier de le dire, mais l'équipe de Suisse a une structure plus solide que celle d'Italie. Il y a des joueurs confirmés à plusieurs postes clés, avec des cadres présents depuis plusieurs années et qui sont des leaders dans des championnats importants. Elle a quelque chose en plus et pour moi qui travaille en Suisse, c'est magnifique. De son côté, l'Italie, c'est presque un chantier, j'ai envie de dire. Elle commence un parcours avec un nouvel entraîneur et de nouveaux joueurs.»

Et celui-ci est plutôt tortueux depuis septembre dernier, avec des résultats en dents de scie qui ont fait trembler les fans italiens jusqu'aux dernières secondes des qualifications contre l'Ukraine. La phase de groupes n'a également pas été une promenade de santé pour Luciano Spalletti et ses joueurs, ceux-ci arrachant une nouvelle fois leur qualification dans les ultimes secondes, face à la Croatie cette fois-ci.

«Je pense que la Suisse va gagner 2-1», prédit Marco Degennaro. Avec un but de Vincent Sierro? «Alors là, champagne, ce serait fantastique!»