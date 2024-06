24 équipes, six groupes et tous se disputent 16 places pour la phase à élimination directe. Mais comment départager les équipes en cas d'égalité parfaite? Blick vous explique tout.

Pourquoi une séance de tirs au but est-elle possible même en phase de groupe?

Au centre de toutes les convoitises: la coupe Henri-Delauney.

Stefan Meier

Alors que la deuxième journée des phases de poule touche à sa fin, les calculettes commencent à chauffer. Mais qui diable va se qualifier pour la phase à élimination directe de l'Euro 2024? 24 équipes se disputent 16 places pour les huitièmes de finale. Mais comment sont-elles départagées? Quels sont les critères de qualification en cas d'égalité parfaite? Blick vous explique tout.

Commençons par revenir aux fondamentaux: les 24 équipes sont réparties en six groupes de quatre par le biais d'un tirage au sort. Au sein de ces groupes, chacune des quatre équipes joue l'une contre l'autre à une reprise. Outre les six premiers et les six deuxièmes de chaque groupe, les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale.

Que se passe-t-il en cas d'égalité de points?

Si deux ou plusieurs équipes d'un même groupe ont le même nombre de points à la fin, le règlement de l'UEFA prévoit de départager les équipes à travers les critères suivants. Si l'égalité persiste au regard premier critère, le deuxième critère fait foi, etc.

Le plus grand nombre de points obtenus dans les matches disputés entre les équipes concernées La meilleure différence de buts dans les matches disputés entre les équipes concernées Le plus grand nombre de buts marqués dans les matches disputés entre les équipes concernées

Si ce classement ne permet toujours pas de départager les équipes, les critères suivants s'appliquent:

La meilleure différence de buts dans tous les matches du groupe Le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe Le nombre de points disciplinaires inférieur sur l'ensemble des matches de groupe (carton rouge = 3 points, carton jaune = 1 point, expulsion après deux cartons jaunes dans un match = 3 points). La position dans le classement final des qualifications.

Comment une séance de tirs au but peut-elle survenir dans une phase de groupes?

Le règlement prévoit également un cas particulier. Si, lors du dernier match de groupe, deux équipes s'affrontent alors qu'elles ont le même nombre de points et le même nombre de buts (marqués et reçus) et que leur match se termine sur une égalité, une séance de tirs au but est organisée pour déterminer le classement final. Pour autant qu'aucune autre équipe du même groupe n'ait le même nombre de points à l'issue des matches de groupe. Dans ce cas, ce sont les critères susmentionnés qui s'appliquent.

Comment départager les meilleurs troisièmes?

Pour déterminer les quatre équipes qualifiées pour la phase à élimination directe en tant que meilleures troisièmes de groupe, les critères suivants s'appliquent:

Nombre de points La différence de buts Le nombre de buts marqués Le nombre de victoires Le nombre de points disciplinaires inférieur sur l'ensemble des matches de groupe (carton rouge = 3 points, carton jaune = 1 point, expulsion après deux cartons jaunes dans un match = 3 points). La position dans le classement final des qualifications.