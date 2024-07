Des supporters autrichiens chantent «Dehors les étrangers»

Sur la SRF: Des supporters autrichiens entonnent des slogans xénophobes ( 00:18 )

Andrea Cattani

De base, la télévision suisse alémanique SRF voulait capter la bonne humeur des supporters autrichiens avant le huitième de finale de l'Euro mardi soir. Plus tard dans la soirée, l'équipe nationale autrichienne jouera (et perdra) à Leipzig contre la Turquie.

Mais au milieu de l'euphorie rouge et blanche, un groupe d'irréductibles se mêle à la foule en direction du stade. Et celui-ci se montre sous son jour le plus détestable devant la caméra.

Des slogans sur la chanson de Gigi d'Agostino

Avant même que le reporter de la SRF Calvin Stettler ne puisse s'entretenir avec le premier supporter, on peut voir et entendre des supporters qui hurlent sur le premier plan. Mais ce ne sont pas des chants de joie que les jeunes hommes se lancent les uns aux autres. Au lieu de cela, ils scandent le slogan «Ausländer raus, Ausländer raus» (ndlr: dehors les étrangers) sur la mélodie désormais bien connue de «L'Amour Toujours» de Gigi D'Agostino, qui a d'ailleurs été bannie de l'Euro.

Pour rappel, la modification du classique disco avec les paroles «Deutschland den Deutschen, Ausländer raus» circule depuis des années dans les milieux d'extrême droite. Enfin, un incident sur l'île allemande de Sylt, en mer du Nord, a suscité une large consternation: en mai dernier, un groupe de fêtards a entonné dans un local la chanson aux paroles xénophobes. L'incident a été filmé par un participant et a circulé peu après sur le web.

Pas le premier incident chez les fans autrichiens

La scène de la SRF n'est pas le premier incident de ce type chez les supporters autrichiens pendant l'Euro. Lors du deuxième match de groupe des Autrichiens contre la Pologne le 21 juin à Berlin, un groupe avait brièvement installé une bannière «Defend Europe» devant le bloc des supporters. Il s'agit du slogan de l'extrême droite européenne dans sa lutte contre l'immigration. L'inscription dans le stade a toutefois été retirée quelques instants plus tard.

À Leipzig également, les supporters autrichiens ont mis fin à leurs cris déplacés juste après avoir remarqué l'équipe de télévision de la SRF à côté d'eux. Mais ils avaient déjà fait mauvaise impression. Ces scènes pourraient néanmoins avoir des conséquences. Mardi soir, la police de Leipzig a fait savoir à l'agence de presse allemande qu'elle avait enregistré un début de soupçon et qu'elle allait enquêter sur cette affaire.

