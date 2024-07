Ronald Koeman: «Nous avons retrouvé notre jeu»

Ronald Koeman (à droite) a été content de la performance de ses joueurs.

Les Néerlandais se sont dit les choses en face cette semaine, quitte à se montrer très critiques les uns envers les autres. Manifestement, cette stratégie a payé, tant les «Oranje» se sont montrés conquérants ce mardi, bien loin du vilain visage qu'ils ont montré lors de la phase de poules.

«Nous avons tiré les leçons du match contre l'Autriche. Nous avons beaucoup parlé la semaine dernière et, ce soir, nous avons bien joué», s'est réjoui Denzel Dumfries, auteur d'une belle performance personnelle face aux Roumains, ce mardi à Munich. Les Néerlandais se sont imposés 3-0 malgré un début de match compliqué et semblent avoir véritablement lancé leur tournoi.

«Ce soir, c'était très bien»

«Nous avons mieux pressé, nous avons mieux fait circuler le ballon. Nous avons tout mieux fait et nous pouvons être fiers de nous, car nous sommes revenus de loin. Autant nous n'avons pas été bons contre l'Autriche, autant ce soir, c'était très bien», a ajouté le joueur de couloir.

Son sélectionneur approuve. «Des fois, c'est difficile d'expliquer pourquoi vous jouez mal et pourquoi, quelques jours plus tard, vous jouez à un haut niveau. Nous avons mal débuté ce soir à Munich, mais nous avons retrouvé notre jeu et nous leur avons causé des problèmes. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est que nous avons mis trop de temps à marquer le 2-0. Mais c'est tout. Nous avons fait mal aux Roumains avec notre ligne d'attaque», a expliqué Ronald Koeman.

Il faudra bien jouer

Le boss des «Oranje» sait qu'au pays de Johan Cruyff, gagner ne suffit pas: «Le résultat final est toujours le plus important. Mais nous sommes Hollandais: nous devons bien jouer. Et aujourd'hui, tout était à la hauteur. C'est notre seule chance d'aller loin dans ce tournoi. Si on joue à peine moins bien, on s'arrête.»

Si les Hollandais ont fait une forte impression collective, mis à part dans les dix premières minutes, un homme est sorti du lot: Cody Gakpo. Auteur d'un but et d'une passe décisive, l'attaquant a été excellent et Ronald Koeman n'a eu aucune peine à le complimenter. «Il est fort, rapide, costaud, et il a des qualités exceptionnelles. Ce soir, il a de nouveau été extrêmement important.»

