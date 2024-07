Les Pays-Bas ont élevé le niveau

Les Pays-Bas sont en quarts de finale.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Pas franchement flamboyants jusqu’ici dans cet Euro, les Pays-Bas ont souffert en début de match ce mardi, mais ont fini par l’emporter sans trop trembler face à des Roumains qui auront laissé une magnifique image de leur football dans ce tournoi. La troupe d’Edi Iordanescu est certes éliminée, mais elle a remporté l’essentiel, que ce soit lors des qualifications, remportées devant la Suisse, ou lors de cette phase finale: elle a recréé un engouement derrière elle dans ce pays fou de football, mais sevré d’émotions positives depuis trop longtemps.

Les Pays-Bas, eux aussi un magnifique pays de football, continuent donc leur route dans cet Euro et ils l’ont mérité, tant ils ont dominé techniquement une équipe de Roumanie qui a baissé de pied au fil du match. Les Néerlandais de Ronald Koeman affronteront l’Autriche ou la Turquie en quarts à Berlin, puis le vainqueur de ce quart de finale défiera l’Angleterre ou la Suisse à Dortmund pour une place en finale à Berlin le 14 juillet.

La Roumanie a débuté cette rencontre de manière furieuse, dans la foulée d’un hymne chanté avec ferveur et patriotisme, la main sur le coeur. Les Tricolorii et leur formidable public (ils étaient largement plus de 20’000 malgré la restriction des contingents de billets) formaient une unité terrible, qui a mis la pression sur une équipe des Pays-Bas qui, si elle espérait disposer d’un peu de temps pour entrer dans son match, s’est largement trompée. Les Roumains ont pris le contrôle du match d’entrée et ont bien failli marquer lors des dix minutes inaugurales, notamment grâce à une frappe de Dennis Man de peu au dessus (8e). Les supporters néerlandais, nombreux mais très silencieux, commençaient à se dire que cette Roumanie-là représentait un gros morceau lorsque leurs joueurs ont… ouvert la marque!

Cody Gakpo s’est en effet magnifiquement infiltré dans la défense roumaine, prenant trop facilement le dessus sur Andrei Ratiu, pourtant très bon depuis le début de l’Euro, puis a pu tromper Florin Nita d’une frappe sèche au premier poteau. Les Pays-Bas n’avaient rien fait pour ouvrir la marque à ce moment-là, mais ce 1-0 a très largement calmé la furia roumaine, sur le terrain comme en tribunes.

Les Pays-Bas ont alors pris le contrôle du match, tranquillement, et ont eu plusieurs occasions de doubler la mise. Ils l’ont fait, d’ailleurs, mais le deuxième but de Cody Gakpo lui a été refusé pour hors-jeu (67e). Le même Gakpo, l’homme du match, a alors réussi un joli déboulé côté gauche pour servir Donyell Malen en retrait et assurer la victoire néerlandaise (83e, 2-0). Tout était dit, le match plié, et il restait aux supporters roumains à chanter leur fierté et à ceux des Pays-Bas de fêter la qualification et même un troisième but, inscrit par Donyell Malen en solitaire dans les arrêts de jeu. Un fort joli but pour entériner une victoire qui montre une partie du potentiel offensif de ces Néerlandais, lesquels sont passés en un match du statut de déception partielle à celui d'outsider caché.