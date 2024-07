Le héros turc fait un signe d'extrême droite

Merih Demiral a propulsé la Turquie en quarts de finale contre l'Autriche. En célébrant son but, il a eu un geste controversé: le salut du loup est considéré comme une revendication d'une idéologie d'extrême droite.

Il a fait le salut du loup avec ses deux mains: Merih Demiral lors de la célébration de son but pendant le match contre l'Autriche.

Lors du huitième de finale du championnat d'Europe de football entre l'Autriche et la Turquie, une nouvelle scène a eu lieu mardi. Le défenseur turc Merih Demiral, qui a donné l'avantage à son pays dès la première minute et marqué un autre but par la suite, a fait le «salut du loup» avec ses deux bras lors de sa célébration.

Dans ce geste, le majeur et l'annulaire touchent le pouce, tandis que l'index et le petit doigt pointent vers le haut comme des oreilles de loup. Ce signe est considéré comme une revendication du mouvement Ülkücü, un groupe nationaliste également appelé les loups gris.

Interdit en France

Selon le service allemand de protection de la Constitution, ce groupe est considéré comme raciste et d'extrême droite. Son objectif est de créer un grand empire qui engloberait tous les peuples turcs, des Balkans à la Chine. En Allemagne, les «Grauen Wölfe» sont sous surveillance. Ils compteraient plus de 12'000 membres. En France, l'organisation est interdite depuis 2020. En Autriche, il est interdit de faire ce signe

Mais ce n'est pas le cas en Allemagne. Demiral n'a donc pas commis de délit. Néanmoins, cette célébration controversée pourrait avoir des conséquences: ce ne serait pas la première fois que l'UEFA considérerait les provocations politiques lors d'un match de football comme inappropriées et les sanctionnerait.

«Quelque chose à voir avec mon identité»

Demiral a publié sur X une photo le montrant en train d'exulter en faisant le salut du loup. Lors d'une conférence de presse, il a déclaré: «La façon dont j'ai célébré a quelque chose à voir avec mon identité turque.» C'est pourquoi il a fait ce geste. «J'ai vu des gens dans le stade qui ont aussi fait ce geste.» Il n'y a pas de message caché derrière cela. «Nous sommes tous turcs, je suis très fier d'être turc, et c'est le sens de ce geste.»

Il aurait simplement voulu montrer à quel point il était heureux et fier. Il y aura, je l'espère, d'autres occasions de faire ce geste, a ajouté Demiral. La Turquie jouera samedi en quart de finale contre les Pays-Bas.

