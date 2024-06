Pourquoi la chanson «L’amour toujours» est interdite à l'Euro

Les fans de l'Italie lors du match contre l'Espagne.

«L’amour toujours» a été chantée par des tifosi italiens jeudi soir à Gelsenkirchen, ce qui a fait tiquer certaines personnes devant leur écran. Pourquoi? Parce que ce classique des pistes de danse est officiellement interdit à l’Euro.

Les Autrichiens souhaitaient pourtant au départ en faire leur chanson officielle, celle qui est jouée après les victoires à fond dans la sono du stade, mais ils ont fini par renoncer. L’Autriche avait choisi cette chanson, car elle est très populaire dans les stations de sports d'hiver, où elle est souvent jouée à fond de Kitzbühel à Schladming lors du fameux après-ski.

Chanson déformée

La sélection de Ralf Rangnick a donc proposé à l’UEFA de la diffuser après les matchs, comme c’est le cas à domicile, mais, après étude, l’instance suprême a donné un préavis défavorable. Ce ne sont pas les paroles de la chanson, apolitique et festive, qui posent problème, mais bien des ajouts volontaires et déplacés de la part de plusieurs personnes mal intentionnées.

La chanson de Gigi D’Agostino, DJ et producteur italien, est connue de toutes et tous et est très entraînante, mais elle a subi un détournement fâcheux ces derniers temps, des individus ajoutant des «Ausländer raus» («étrangers dehors») au milieu de quelques couplets. Certaines vidéos étaient même accompagnées de saluts nazis. Au vu de la polémique, et pour éviter tout problème, décision a été prise de se passer de cette chanson et de sa mélodie pourtant motivante. Les supporters italiens, qui l’adorent, l’ont donc reprise lors de leur match face à l’Espagne, avec les paroles de base. Tant mieux!

