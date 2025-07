Sarina Wiegman veut guider l'Angleterre vers une troisième finale de rang dans un grand tournoi. Photo: UEFA via Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Longtemps durant la conférence de presse d'avant-match, la demi-finale face à l'Italie semblait secondaire. Durant la moitié de l'exercice, la sélectionneure de l'Angleterre Sarina Wiegman et sa joueuse Georgia Stanway ont dû répondre à des questions sur la situation autour de Jess Carter, victime de propos racistes. Évidemment, les deux femmes ont apporté leur soutien à leur coéquipière.

Une fois ce sujet écarté, les Anglaises ont pu parler de la rencontre à venir ce mardi soir, à Genève. Un affrontement qu'elles devraient aborder dans la peau de favorites, en tant que championnes d'Europe en titre et cinquième meilleure nation selon le classement FIFA (contre une 13e place pour les Transalpines). «Ce serait irrespectueux envers les Italiennes de penser qu’on est les favorites, affirme pourtant Sarina Wiegman. Elles sont, comme nous, en demi-finales. Faire preuve de complaisance est la pire erreur que pourrait faire une équipe.» Pour la Néerlandaise, il ne fait pas de doute: si l'Angleterre veut passer, elle doit être à son meilleur niveau.

Pourtant, après le dernier match entre les deux équipes, victoire 5-1 des Anglaises en amical en février 2024, la donne semble claire. «On ne peut pas comparer les matches amicaux et ceux à élimination directe», prévient Sarina Wiegman. Un discours qui va de pair avec celui de sa milieu de terrain: «En tournoi, c'est totalement différent, appuie Georgia Stanway. Ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui passe, mais celle qui met le ballon au fond des filets.»

Avantage Italie dans les gradins?

Sur le papier toujours, les Transalpines risque d'avoir quelques avantages face aux Anglaises. Déjà, leur quart de finale face à la Norvège s'est déroulé un jour plus tôt et elles n'ont joué que 90 minutes, contre 120 pour leurs adversaires. «Ce dont je suis heureuse, c'est que nous ayons eu un jour de plus de repos par rapport à nos matches précédents, sourit Sarina Wiegman, qui voit le verre à moitié plein. Ça nous a aidé et nous serons prêtes.»

Dans les gradins, l'Italie devrait également avoir un atout par rapport aux Lionesses, puisque les matches à Genève ont démontré que le peuple azzuri pouvait se déplacer pour encourager les siennes. «Mais nos fans ne nous ont jamais lâchées, prévient Georgia Stanway. J'espère qu'ils seront en majorité. Et ce qui est cool, c'est ce qu'on sera plus proche d'eux, puisqu'il n'y aura pas la piste d'athlétisme comme à Zurich.» Une bataille qui s'annonce donc tendue dans les tribunes, mais surtout sur le terrain.