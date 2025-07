Sarina Wiegman a (presque) tout fait juste ce jeudi à Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Florian Paccaud

Le football féminin est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c’est Sarina Wiegman qui gagne. La qualification des Lionesses pour les demi-finales de l’Euro n’est pas méritée mais les championnes d’Europe en titre, au terme d’une série de tirs au but haletante, riche en rebondissements et en suspense, ont éliminé la Suède en quarts et affronteront l’Italie pour une place en finale, mardi à Genève. Grâce à leur entraîneure.

En termes de coaching gagnant, la technicienne a donné une leçon à son homologue suédois Peter Gerhardsson, qui dirigeait pour la dernière fois son équipe nationale après huit ans de bons et loyaux services. Les protégées de ce dernier se disaient mûres pour aller cueillir le trophée et elles ont mis les Anglaises dans leurs petits souliers dès le coup d’envoi. Prenant rapidement deux longueurs d’avance, les coéquipières de Kosovare Asllani, auteure de son 50e but en sélection pour son dernier match dans un Euro, ont maîtrisé des Lionesses qui manquaient cruellement de mordant. Jusqu’à ce que Sarina Wiegman n'introduise ses jokers.

Deux buts coup sur coup

Alors que son équipe était dominée et ne trouvait pas de solutions, la Néerlandaise a attendu la 60e pour envoyer des joueuses à l’échauffement. Au vu de la peine qu'éprouvaient les Anglaises, cela peut surprendre. Mais les introductions de Beth Mead, Michelle Agyemang et Esme Morgan à la 70e, puis de Chloe Kelly à la 78e, ont changé le cours du match en quelques minutes. «Lorsque les remplaçantes sont entrées en jeu, cela a vraiment modifié notre manière de jouer et la dynamique du match, explique Lucy Bronze. Grâce à elles, nous avons réussi à rattraper nos deux buts de retard. Nous sommes une équipe et chacune peut apporter quelque chose au groupe. On l'a vu ce soir.»

Sarina Wiegman et Leah Williamson ont une belle complicité. Photo: UEFA via Getty Images

Sur un de ses premiers ballons, Chloe Kelly a délivré un superbe centre pour la tête de Bronze, qui a profité des largesses au marquage de Madeleine Janogy, qui venait de rentrer en jeu, pour réduire le score (79e). Dans la foulée, Kelly a remporté son duel avec Smilla Holmberg, qui avait fait son apparition en cours de match, et a pu centrer dans la surface. Mead a placé sa tête, le ballon a été contré et est arrivé dans les pieds d’Agyemang, qui ne s’est pas fait prier pour rétablir la parité (81e). La suite, on la connaît. Changements gagnants pour Wiegman, mais ô combien perdants pour Gerhardsson.

«Elle nous donne confiance»

«Sa manière de coacher a été décisive pour nous, reconnaît Esme Morgan, qui disputait ses premières minutes dans un grand tournoi. Elle est rassurante, elle nous donne confiance. Avec elle, on sait qu’on peut renverser n'importe quelle situation. À la mi-temps, sa présence nous a appaisées. Elle nous a dit ce qu'on devait corriger et améliorer. Nous avons continué à faire ce que nous savons faire, à jouer avec les points forts de chacun, et surtout à exploiter le second poteau sur les centres, ce qui est évidemment à l'origine du but de Lucy.» L'entraîneure connaît la recette du succès.

Les statistiques de Sarina Wiegman sont tout simplement hallucinantes. En 2017, elle avait conduit les Pays-Bas sur le toit de l’Europe et, deux ans plus tard, elle avait échoué en finale de la Coupe du monde. Après avoir traversé la Manche, elle a gagné le dernier Euro avec l’Angleterre, avant de perdre en finale du Mondial 2023 contre l’Espagne. Son équipe partira avec les faveurs de la cote contre l’Italie en demi-finales. Pour ensuite remporter un troisième Euro de suite et ajouter une ligne de plus à son impressionnant palmarès?