Hannah Hampton a répondu à sa famille durant la conférence de presse. Photo: UEFA via Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

«Je vous rappelle, je suis en pleine conférence de presse.» En plus d’avoir été excellente lors du match entre la Suède et l’Angleterre, il se trouve que Hannah Hampton est au même niveau devant les médias. D’une incroyable fraîcheur, la gardienne anglaise a fait le show après la rencontre, elle qui a été élue meilleure joueuse de ce quart de finale.

Car si les Anglaises sont en demies de l'Euro 2025, elles le doivent en grande partie à leur portière. «Elle a super bien joué, salue sa sélectionneure Sarina Wiegman. Une performance éblouissante.» À l'aise lors de la séance de tirs au but, Hannah Hampton a également été décisive juste avant la mi-temps.

Problème? Elle ne se souvient pas de son arrêt pour empêcher le 3-0 sur Fridolina Rolfö dans le temps additionnel de la première période. «Je viens de jouer pendant 120 minutes… Je ne sais plus ce qu'il s'est passé durant les 45 premières», rigole la portière de Chelsea. Lorsqu'un journaliste lui rappelle la scène, elle fait bien semblant de comprendre, avant d'avouer qu'elle ira revoir la scène plus tard.

«Oh, un FaceTime»

Après ce moment qui prête à sourire, Hannah Hampton perd son attention sur l'estrade: «Attendez, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de vibrer dans ma poche.» En mettant la main dans sa jaquette, elle en sort son portable. «Oh, un FaceTime», s'exclame-t-elle avant de décrocher. «Je suis en pleine conférence de presse», lâche-t-elle à sa famille et ses amis, réunis pour suivre le quart de finale ensemble.

Après avoir rapidement montré ses proches au parterre de journalistes présents dans la salle de presse de Zurich, Hannah Hampton leur promet de les rappeler. «Je suis vraiment désolée mais mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis que je suis arrivée aux vestiaires», s'excuse ensuite la gardienne de 24 ans. Sous les rires de l'assemblée, composée majoritairement de médias britanniques, qui pardonneront bien volontiers cet écart à leur héroïne du soir.

Aucune donnée sur son homologue

Car avant d'avoir sauvé la patrie aux tirs au but, la portière anglaise a donné de sa personne. À la suite d'un contact avec une Suédoise, elle a été sonnée et a dû terminer la rencontre avec un coton dans le nez. «Certaines filles m'ont dit que j'étais meilleure avec une seule narine, donc je risque de refaire le coup le prochain match», rigole Hannah Hampton.

Hannah Hampton a donné son sang pour la patrie. Photo: Getty Images

Son homologue suédoise, Jennifer Falk, a tenté d'être l'héroïne de la soirée en tirant le cinquième tir au but, qui aurait pu offrir la victoire aux siennes. «Quand je l'ai vue s'avancer, j'ai paniqué car on n'avait pas de données sur ses penalties, sourit l'Anglaise. J'aurais aussi voulu y aller mais on m'a dit de me concentrer sur mes arrêts. Mais j'étais un peu impatiente, j'ai senti que mon instinct d'attaquante ressortait.» Finalement, Hannah Hampton n'a pas eu besoin de s'avancer puisque l'Angleterre a mis fin à la séance après la septième tireuse. Et a composté son billet pour les demi-finales face à l'Italie (mardi à Genève).