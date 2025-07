L'Angleterre sort la Suède au terme d'un scénario fou

Le deuxième quart de finale de l'Euro a débouché sur un scénario fou. Menée de deux buts, l'Angleterre a égalisé en 103 secondes, avant de l’emporter aux tirs au but face à la Suède.

1/2 Les Suédoises menaient 2-0 à la pause… Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Avant le coup d'envoi, l'égalité était parfaite du côté des supporters. Si la Suède avait largement remporté sur l'ambiance lors de la «fan walk» ayant eu lieu dans les rues de Zurich – notamment grâce à ses incontournables Soft Hooligans –, l'Angleterre était revenue au score au niveau du nombre de maillots dans les gradins du Letzigrund et lorsque la speakerine a demandé de faire du bruit pour son équipe.

Les Lionesses ont par contre eu toutes les peines du monde à faire plaisir à son public sur le terrain en première mi-temps. Pire, après à peine 106 secondes de jeu, la capitaine adverse Kosovare Asllani trouvait déjà le fond des filets. Au début de l'action grâce à une légère déviation, la Suédoise était également à la conclusion de cette relance manquée par Jessica Carter. Clairement un début de rencontre catastrophique pour les championnes d'Europe en titre.

Une première mi-temps dominée par la Suède

Le problème, c'est que cette première période n'a pas été en s'améliorant pour les Anglaises. Déjà coupable sur l'ouverture du score, Jessica Carter a asséné une passe en retrait bien trop appuyée vers sa gardienne. Heureusement pour la sélection britannique, Stina Blackstenius n'a pas pu conclure, notamment grâce au tacle salvateur de Leah Williamson (4e). Prise à froid, l'Angleterre est parvenue à réagir d'une frappe tendue de Lauren Hemp. Mais la joueuse de Manchester City a vu son essai être dévié de justesse sur la barre transversale par la portière adverse (6e).

Après ce début de match rempli d'actions, les choses se sont légèrement calmées dans ce quart de finale. Il a fallu attendre la 25e minute pour voir les attaquantes se mettre en évidence. Partie en profondeur depuis le milieu de terrain, Stina Blackstenius a parfaitement pu empêcher le retour de Jessica Carter. La pauvre défenseure centrale de l'Angleterre vivait une première mi-temps à oublier, puisque l'avant-centre scandinave est parvenue à glisser le ballon au fond des filets. Sans sonner la fin des espoirs anglais, ce 2-0 a clairement mis les Suédoises dans une position plus qu'idéale. Surtout que jusqu'à la fin de la première période, les Anglaises n'ont pas vraiment mis le danger sur la cage de Jennifer Falk. À l'inverse, ce sont les jaune et bleu qui ont été toutes proches d'inscrire le troisième dans le temps additionnel, Hannah Hampton repoussant la tentative de Fridolina Rolfö.

Ça chauffe pour l'Angleterre…

Les Anglaises le savaient: il faudrait montrer un tout autre visage sous peine de devoir réserver un vol ce vendredi entre Zurich et Gatwick. Le réveil a eu lieu, puisque la troupe de Sarina Wiegman s'est enfin procurée ses premières actions construites. D'abord, Ella Toone, esseulée, a buté sur la gardienne suédoise avant de voir le drapeau de l'arbitre assistante se lever pour une position de hors-jeu (49e). Puis, la tête de Lauren Hemp est passée juste à côté des montants scandinaves (51e).

La sélection nordique a par contre rappelé qu'elle pouvait toujours être dangereuse, puisque, à nouveau en profondeur, Stina Blackstenius était proche d'inscrire un doublé dans ce quart de finale (55e). De leur côté, les Anglaises ont continué à pousser pour réduire la marque. Sauf que, à nouveau seule, Ella Toone a préféré passer que tirer (65e). Clairement la mauvaise décision.

L'incroyable retournement de situation

Dans les tribunes, la Suède remportait le match et les proches des joueuses se sont même amusés à répondre au kop principal alors que leurs protégées défendaient leur avantage. Au même moment, la speakerine annonçait que ce quart de finale se déroulait à guichets fermés (22'397 spectateurs).

Alors qu'une grande majorité du public pensait que cette rencontre allait se conclure par une qualification de la Suède, les Lionesses en ont décidé autrement. En l'espace de 103 secondes, elles sont revenues au score. Un scénario fou initié par la reprise au deuxième poteau de la tête de Lucy Bronze (79e), avant qu'en renarde des surfaces, Michelle Agyemang ne reprenne un ballon qui traînait devant les buts (81e). Évidemment, une partie du Letzigrund chavirait dans l'euphorie.

À quelques secondes de la fin du temps réglementaire, la Suédoise Madelen Janogy aurait pu profiter d'une incompréhension dans la défense anglaise pour sauver son équipe, mais sa frappe était repoussée par Hannah Hampton (88e). De l'autre côté du terrain, Alessia Russo était également proche d'offrir la victoire à l'Angleterre, mais le tacle de Smilla Holmberg était décisif (90e+3).

Une décision aux tirs au but

Ainsi, les actrices devaient passer par des prolongations pour savoir qui rejoindraient l'Italie en demi-finales. Comme souvent dans ce genre de situation, le spectacle n'a pas été exceptionnel, même si les deux équipes sont parvenues à se procurer quelques occasions. Mais pas suffisamment dangereuses pour tromper les deux gardiennes.

Ce billet pour les demi-finales allait donc se jouer aux tirs au but entre les deux formations. Devant le kop anglais, ce sont les Lionesses qui se sont montrées les plus adroites et qui disputeront donc la demi-finale de cet Euro face à l'Italie, mardi à Genève. Quant aux Suédoises, elles vont avoir énormément de regrets.