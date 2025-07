L'équipe d'Espagne se prépare toujours à Lausanne pour la rencontre face à la Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Depuis le premier jour de la préparation, les Espagnoles ont eu un mot d'ordre: «Nous n'aimons pas l'étiquette de favorites. C'est un truc des médias et nous nous concentrons sur nous.» Un discours louable. Mais quand on fait un tour sur divers sites de paris sportifs, il est difficile d'imaginer la Roja outsider face à la Suisse, qui voit sa cote varier entre 16 et 21.

Puisque les joueuses ne veulent pas en parler, autant se tourner vers ces médias espagnols qui suivent l'équipe depuis le début de la compétition. Sara Gutiérrez Alcaraz, de RTVE (l'équivalent de la RTS), en fait partie. Celle qui était déjà présente en Australie et en Nouvelle-Zélande lors du sacre espagnol au Mondial ne se cache pas: «L'Espagne est clairement favorite pour ce quart de finale, c'est la réalité.»

Y a-t-il un point faible?

Après avoir vu la Roja durant la phase de poules, il est difficile de penser autrement: trois victoires, 14 buts marqués, trois encaissés. Presque impossible donc de lui trouver des points faibles. «Ce qui manquait à l'Espagne avant, c'était de l'efficacité devant le but, analyse Sara Gutiérrez Alcaraz. Mais dans cet Euro, elles savent marquer.»

Ce à quoi la Suisse peut s'accrocher, c'est au poste de gardienne. La titulaire habituelle, Cata Coll, n'a pas disputé un seul match dans cette compétition. Victime d'une angine avant le tournoi, elle a été remplacée par Adriana Nanclares, qui a fait le travail jusqu'ici. «Mais elle n'a pas l'habitude d'évoluer avec l'Espagne, qui joue très haut, ajoute la journaliste de RTVE. Elle doit pouvoir s'avancer mais c'est l'un de ses points faibles. La Suisse pourrait exploiter les espaces laissés derrière.» Pia Sundhage est prévenue.

La déception des Jeux

Si Sara Gutiérrez Alcaraz «doute toujours et stresse beaucoup», elle sait qu'en théorie, l'Espagne devrait gagner. «Le collectif est très solide actuellement et avec Aitana et Alexia au milieu de terrain, ça devrait aller.» Effectivement, quand on a dans ses rangs de double Ballon d'or avec Bonmatí et Putellas, la vie est plus facile.

Mais attention à l'excès de confiance. «Aux Jeux olympiques, tout le monde s'attendait à ce que l'Espagne ramène l'or et finalement, il n'y a aucune médaille. Ça a été vécu comme une déception et les gens s'attendent à ce qu'elles se rattrapent. Si elles perdent en quarts de finale, ce serait un cauchemar pour elles.» Quant à la Nati, une qualification en demies serait un rêve fou.