Les joueuses de l'équipe nationale ont profité d'une journée de congé ce samedi et ont procédé à diverses activités relaxantes bien méritées après leurs exploits des derniers jours.

1/8 Alayah Pilgrim profite d'une baignade rafraîchissante dans le lac de Thoune avec Laia Ballesté, Ana-Maria Crnogorcevic, Svenja Fölmli et Livia Peng (de gauche à droite). Photo: Instagram @alayahpilgrim

Carlo Steiner

Après la «victoire 1-1» contre la Finlande, qui a mené la Suisse en quart de finale contre l'Espagne, les stars de la Nati ont pu profiter d'un jour de congé samedi. Sur Instagram, quelques joueuses ont donné un aperçu de la manière dont elles ont utilisé ce temps libre bien mérité.

C'est Alayah Pilgrim (22 ans) qui a posté le plus de photos. L'attaquante de la Roma a profité d'une journée d'été ensoleillée pour plonger dans le lac de Thoune avec quelques coéquipières. Une photo montre la buteuse du match face à l'Islande avec la gardienne Livia Peng, Ana-Maria Crnogorcevic, Svenja Fölmli et Laia Ballesté en train de se baigner dans le décor montagneux de l'Oberland bernois.

Son ami Elijah Okafor, qui joue pour les M21 du FC Lugano, était également de la partie. Le frère de Noah a surpris sa bien-aimée avec des fleurs, des chocolats Lindor et des biscuits Ovomaltine, comme le révèle une vidéo Instagram. Un autre cliché montre Leila Wandeler, Coumba Sow et Ana-Maria Crnogorcevic en train de prendre un brunch ou un goûter avec café et gâteaux en jouant à Brändi Dog, un jeu de société très populaire en Suisse alémanique.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Un verre dans la vieille ville de Thoune

Une visite au salon de manucure avec Smilla Vallotto a également photographiée par Alayag Pilgrim. D'après une autre photo, elle a passé la soirée dans l'Atelier Classic Bar de la vieille ville de Thoune, où elle a pris un verre avec Iman Beney et Leila Wandeler - l'histoire ne dit pas de quel type de boisson il s'agissait. Un programme plutôt chargé pour une seule journée!

En plus de la baignade, Svenja Fölmli a reçu la visite de sa famille, tandis que Riola Xhemaili a passé la journée chez elle à Niederbipp au bord de la piscine, comme elles l'ont expliqué lors de la conférence de presse de dimanche. «C'était vraiment agréable de se revoir après tout ce temps», s'est réjouie Svenja Fölmli.

La star des réseaux sociaux Alisha Lehmann (16,8 millions de followers), qui a été décisive sur l'égalisation de Riola Xhemaili face à la Finlande, et est si importante dans la vie du groupe, s'est bien gardée de poster. Elle a seulement publié un selfie avec Smilla Vallotto et Iman Beney, accompagné du commentaire «Journée libre».

L'accent a de nouveau mis sur le football dès dimanche. La préparation pour les quarts de finale a débuté par un entraînement public au stade du Neufeld à Berne, lequel a été suivi par plus de 4000 personnes! L'euphorie autour de cette équipe n'est visiblement pas prête de s'éteindre.