Adriana Nanclares a disputé les deux premiers matches de l'équipe d'Espagne dans cet Euro. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Avec l'équipe d'Espagne, Adriana Nanclares a joué autant de matches amicaux… que dans cet Euro 2025. «Oui, cette statistique est un peu folle. Mais je suis super contente», sourit la gardienne ibérique. Il faut dire que si elle a été titulaire lors des rencontres face au Portugal (5-0) et la Belgique (6-2), elle le doit à un petit coup de pouce du destin.

En temps normal, c'est Cata Coll, la portière du FC Barcelone, qui aurait dû défendre la cage de l'Espagne dans ce Championnat d'Europe. Avec ses 26 sélections, celle qui a atteint la finale de la Ligue des championnes était la titulaire incontestable. Mais une angine a mis hors de combat la Catalane et Adriana Nanclares s'est vu propulsé gardienne No 1.

«Être à l'Euro, c'est déjà un rêve en soi, souligne la native de Miranda de Ebro. Voilà de nombreuses années que je travaille pour cela. En plus, j'ai pu jouer donc c'est encore plus spécial.» Plus que jouer, elle a surtout gagné les deux rencontres auxquelles elle a pris part, avec des plutôt bonnes prestations. «C'est clair que je n'ai pas eu beaucoup de travail, surtout lors du premier match, analyse-t-elle. Cette sensation de ressortir du deuxième avec des buts encaissés alors que la Belgique n'a pas eu tant d'occasions n'était pas top. Mais j'ai essayé d'aider l'équipe autant que possible et je suis contente.»

«Il faut toujours être prête»

Surtout que les conditions dans lesquelles elle a abordé ces deux matches n'étaient pas idéales. Ce n'est que quelques heures avant la rencontre qu'elle a appris qu'elle serait titulaire. «Il faut toujours être prête, appuie Adriana Nanclares. Et je pense que les 23 joueuses de notre sélection en sont capables.»

Si elle avoue avoir été un peu stressée avant la rencontre face au Portugal, la portière de l'Athletic Bilbao s'est très vite détendue. «C'est plus facile quand tu marques au bout de deux minutes», sourit-elle. Face à la Belgique, le scénario était un peu différent. «J'étais calme individuellement en essayant d'aider l'équipe. Dommage qu'on ait encaissé deux buts mais ce sont des choses à corriger pour la suite, et je suis sûre qu'on le fera.»

Une concurrence saine

Avant les quarts de finale, pour lesquelles l'Espagne est déjà qualifiée, il y a un dernier match face à l'Italie. «L'objectif est de terminer premières du groupe et l'équipe se prépare en ce sens», explique Adriana Nanclares. Si elle y parvient, la Roja pourrait bien retrouver la Suisse à Berne, le vendredi 18 juillet prochain. «Ce serait génial», s'exclame la gardienne.

Mais il y a encore du chemin avant de se projeter. Surtout pour Adriana Nanclares, qui ne sait pas si elle sera alignée pour les prochaines sorties. «Je souhaite évidemment à Cata de se remettre avant tout, souligne-t-elle. C'est important que nous soyons les trois gardiennes en compétition, car cela nous rend meilleures. Et notre relation est très bonne.» Le sera-t-elle toujours en cas de concurrence? Affaire à suivre.