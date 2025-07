Alexia Putellas éclabousse l'Euro de son talent

Alexia Putellas a été deux fois de suite joueuse du match. Photo: UEFA via Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Trois buts, deux passes décisives, deux trophées de joueuse du match. En l'espace de 180 minutes dans cet Euro 2025, Alexia Putellas a prouvé à tout le monde pourquoi elle avait obtenu deux Ballons d'or dans sa carrière (2021, 2022). Surtout, pourquoi elle était l'une des meilleures joueuses du monde.

À chaque fois ou presque que la No 11 réceptionnait le ballon, quelque chose était sur le point de se produire, que ce soit face au Portugal (5-0) ou face à la Belgique (6-2). Elle s'est amusée dans son jardin et on peut clairement comprendre que quand la sélectionneure belge parle de «joueuses qui comprennent le terrain mieux que quiconque dans ce tournoi», elle a Alexia Putellas dans un coin de sa tête.

Même sa propre entraîneure, Montse Tomé, fait des éloges à la joueuse du FC Barcelone. «Alexia donne beaucoup de sa performance pour le collectif de l'équipe, analyse-t-elle. Elle comprend très bien le plan de jeu, voit les espaces et prend du plaisir. Elle participe à la réussite de l'équipe et je suis heureuse pour elle.»

Le collectif avant elle

En qualité de joueuse du match, Alexia Putellas s'est présentée devant la presse pour la deuxième fois de rang après la rencontre face à la Belgique. Et rapidement, elle a confirmé les paroles de sa sélectionneure. «Oui, je suis ici car j'ai reçu le prix de meilleure joueuse… Mais on est une équipe et on connaît toutes notre rôle. La pression d'Esther, les bons choix de Pina et Mariona, la profondeur d'Athenea, les espaces d'Ona […].» En l'espace d'une réponse (écourtée ici), la Barcelonaise a pratiquement cité toutes ses coéquipières, même les gardiennes remplaçantes. La classe.

Preuve en est qu'Alexia Putellas est au service du collectif, il faut une question d'une journaliste précisément et uniquement sur le ressenti de la joueuse pour que celle-ci daigne à parler, un peu, d'elle après une nouvelle performance de grande classe. Mais avec le groupe en ligne de mire. «Les individualités servent au collectif, philosophe-t-elle. Si toute l'équipe est fluide, ça va se répercuter sur moi. Je me sens super bien, mentalement aussi.» Évidemment, pour conclure la question, elle précise qu'elle fait tout cela «pour aider l'équipe, toujours».

La Barcelonaise est tellement importante pour son équipe que sa capitaine Irene Paredes lui a demandé de rester calme et de ne pas trop répondre aux sollicitations des médias. Problème: si Alexia Putellas continue d'enchaîner les performances de grande classe, il y a de fortes chances qu'elle doive se représenter bien souvent après le match, trophée de meilleure joueuse entre les mains.