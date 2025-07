L'Espagne a pu fêter une nouvelle victoire à l'Euro 2025. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Elles et ils étaient 7961 courageux à avoir bravé la pluie et le froid qui se sont abattus sur l'Oberland bernois avant et durant cet Espagne-Belgique. Sans doute espéraient-ils voir se réchauffer avec le même spectacle de la part des championnes du monde que face au Portugal, lors de leur entrée en lice (5-0).

Pour autant, la sélectionneure ibérique n'a pas négligé cette rencontre. Montse Tomé a aligné le même XI de base que face aux Lusitaniennes, à la seule différence que la capitaine Irene Paredes, suspendue pour le premier match, faisait son retour en défense centrale. C'est dire si l'armada était prête à repartir à l'assaut. Côté belge, on espérait grandement les premiers points dans cet Euro 2025 après la défaite à Sion, face à l'Italie (0-1).

Les Belges accrochent

Rapidement, les Espagnoles ont démontré leur talent. En conservant le ballon, elles se sont procurés quelques occasions, sans non plus trop inquiéter la gardienne Lisa Lichtfus dans le premier quart d'heure. Sauf que la Roja est d'une efficacité redoutable et dès sa première action dangereuse, elle a trouvé le fond des filets. Alexia Putellas a rappelé à tout le monde pourquoi elle possédait deux Ballons d'or, en concluant d'un beau pointu une passe de sa coéquipière Vicky Lopez (22e).

Sous le déluge, la Belgique allait-elle, à la manière du Portugal, prendre l'eau? Pas vraiment. Tout le contraire même, puisque 128 secondes après l'ouverture du score espagnole et sur un corner, Justine Vanhaevermaet et son 1m85 se sont élevés plus haut que tout le monde pour égaliser de la tête. De quoi, évidemment, faire exploser de joie son équipe et inscrire là le premier but dans cet Euro pour les Belges, et contre les Espagnoles.

Peu embêtée par cette égalisation, la Roja a repris sa marche en avant et a logiquement repris l'avantage. Également sur corner et de la tête, Irenes Paredes a fêté son retour avec le 2-1 (39e). L'Espagne aurait même pu avoir deux buts d'avance à la pause, mais c'était sans compter sur le sauvetage sur la ligne de Jill Janssens dans le temps additionnel.

Le déroulé en fin de match

Quand bien même la pluie s'était arrêté au retour des vestiaires, la Roja s'est pris une douche froide. Partie à la limite du hors-jeu, Hannah Eurlings a bien résisté au retour des Espagnoles pour à nouveau égaliser (50e). Buteuse quelques minutes auparavant, la capitaine était cette fois coupable, coupant la position illicite. Et si une surprise était en route? À nouveau, cette question a été répondue très rapidement puisque moins de trois minutes plus tard, l'Espagne reprenait les devants grâce à Esther González.

Cette fois, la Roja a décidé de dérouler et de mettre un terme à tout suspens. D'abord, par un but de Mariona Caldentey à la suite d'un cafouillage (61e) et, surtout, par une merveille de frappe de la part de Claudia Pina en pleine lucarne (81e). Avant la fin de la rencontre, Alexia Putellas y est même allée de son doublé pour sceller le score de cette partie (85e), puisqu'un but des Belges a été annulé pour un hors-jeu.

Avec cette nouvelle victoire convaincante, l'Espagne a fait un pas de géant en direction des quarts de finale. Si mathématiquement, la qualification n'est pas encore acquise, il faudrait un sacré alignement des planètes pour ne pas voir la Roja affronter une équipe du groupe de la Suisse au prochain tour.