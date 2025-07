Alors l'Espagne, on n'est toujours pas favorite?

Malgré deux victoires plus que convaincantes, l'Espagne ne se considère pas comme favorite. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Avant même le début de la compétition, les mots de Montse Tomé, sélectionneure de l'Espagne, étaient clairs: les étiquettes de favorites pour telle ou telle nation appartiennent aux médias. Pour ce qui est du vestiaire, il ne fallait pas se concentrer sur cela, et prendre match après match, comme le veut la formule.

Sauf qu'en prenant une rencontre à la fois, la Roja a impressionné. Deux sorties, onze buts marqués, deux encaissés et une facilité déconcertante sur le terrain. Après n'avoir fait qu'une bouchée du Portugal à Berne jeudi (5-0), les Ibériques n'ont pas eu à forcer face à la Belgique. Même si le score a longtemps été serré (2-2 à la 52e), on a senti à Thoune que, quand elles ont voulu passer la deuxième, elles y sont parvenues sans le moindre souci. Le score de 6-2 est certes sévère pour les Belges, mais pas non plus totalement immérité au vue de la physionomie du match.

«Nous ne nous considérons pas comme favorites»

De loin, cette équipe d'Espagne est pour l'instant la plus convaincante depuis le début du tournoi. De là à les imaginer filer jusqu'au titre, il n'y a qu'un pas. Pourtant, même après cette victoire face à la Belgique, les joueuses ne veulent pas entendre cela. «Nous sommes conscientes que nous devons continuer à voir match après match», lâche Claudia Pina, l'une des buteuses de la rencontre.

Vraiment? «Sincèrement, à l'intérieur du vestiaire, nous ne nous considérons pas comme les favorites. C'est très important de ne pas faire attention aux étiquettes que vous nous donnez.» Du haut de ses 23 ans, la Barcelonaise n'est pas tombée dans le piège des médias espagnols qui rêvaient déjà de titrer: «Nous sommes les grandes favorites de ce tournoi.»

Ils pourront toutefois se contenter de l'écrire de leurs propres plumes, puisque c'est clair que désormais, dans cet Euro 2025, les championnes du monde en titre sont les favorites. Quant au programme de la sélection pour ces prochains jours? «On va continuer à travailler très dur et nous concentrer sur l'Italie», explique Claudia Pina. Sur le terrain, elles pourront à nouveau démontrer leur statut de favorites vendredi à 21h. Même si elles n'aiment pas ce terme.