«Il est possible de marquer des buts à l’Espagne»

Alexia Putellas et les Espagnoles sont très fortes, aucun doute. Mais sont-elles invincibles? Photo: Getty Images

Florian Paccaud

La Suisse retrouvera l'Espagne en quarts de finale de l'Euro. Vendredi à Berne, les protégées de Pia Sundhage auront besoin d'un petit miracle pour faire tomber les championnes du monde en titre, impressionnantes depuis le début de la compétition (3 victoires, 14 buts marqués, 3 encaissés). D'autant plus que la Nati a éprouvé d'énormes difficultés lors des dernières confrontations contre la Roja: en octobre 2023, dans le cadre de la Ligue des nations, les coéquipières d'Alexia Putellas et d'Aitana Bonmati s'étaient imposées 5-0 à Cordoue puis 7-1 au Letzigrund. Lors de la dernière Coupe du monde, les Espagnoles avaient facilement éliminé les Suissesses 5-1 en huitièmes de finale. Ces résultats illustrent l'énorme défi auquel vont être confrontées les coéquipières de Lia Wälti, qui était déjà de la partie, en compagnie d'Ana-Maria Crnogorcevic, lors du dernier succès helvétique contre les Ibères, le 16 juin 2012.

Présentes à la Stockhorn Arena lors du match de l'Espagne contre la Belgique lundi dernier (6-2), plusieurs footballeuses helvétiques ont pu se rendre compte de la forme du moment de la troupe de Montse Tomé. «C'est un plaisir de voir jouer l'Espagne, car c'est une équipe qui pratique un très beau football, note Noemi Ivelj. Toutes les joueuses sont au top. Mais elles ont capitulé à deux reprises. On a donc pu voir qu'il était possible de marquer des buts aux Espagnoles», ajoute la milieu de terrain de 18 ans. Surtout avec le public derrière elles, qui va jouer à fond, comme depuis le début du tournoi, son rôle de 12e femme.

«Elles ont des points faibles»

Ce quart de finale sera forcément spécial pour Sydney Schertenleib. Transférée au FC Barcelone l'été dernier, elle fera face à plusieurs de ses coéquipières en club. Outre Putellas et Bonmati, la talentueuse Zurichoise retrouvera Cata Coll, Ona Batlle, Jana Fernández, Irene Paredes, Patri Guijarro, Vicky López, Salma Paralluelo et Claudia Pina. Pour les côtoyer au quotidien à l'entraînement, elle est très bien placée pour savoir à quel point elles sont fortes. «Je sais aussi qu'elles ont des points faibles et des domaines dans lesquels elles doivent s'améliorer. Je ne vais pas les exposer aussi, mais je donnerai quelques conseils à l’équipe», prévient Schertenleib. Avant d’ajouter: «Il faudra jouer compact, ne pas laisser d’espaces entre les lignes et se montrer agressives sur la porteuse du ballon.»

Pour réaliser un exploit, la première chose à faire est de se convaincre qu’il est réalisable. L'équipe de Suisse possède plusieurs jeunes joueuses promises à un avenir brillant. Apportant une énergie nouvelle, elles jouent avec insouciance et n’ont pas peur de bousculer l’ordre établi. Dans la liste des 23 de Pia Sundhage, quatre avaient disputé les demi-finales de l'Euro M17 en 2023: Noemi Ivelj, Sydney Schertenleib, Iman Beney et Leila Wandeler. Elles avaient notamment battu l’Allemagne, une performance qui leur a permis de franchir un palier dans la tête. «Même si cela n’est évidemment pas comparable, cela nous donne de la motivation pour aller le plus loin possible», confiait Ivelj avant le début du tournoi. Avoir vécu une telle épopée leur a permis de prendre confiance en leurs capacités. Face à l’Espagne, il ne faudra pas avoir peur.

Lia Wälti sait comment battre le Barça

Vendredi, l'Italie, en première période du moins, a montré que les championnes du monde pouvaient être bousculées, tout comme l'a été le Barça sur la scène européenne, se cassant les dents sur Manchester City en phase de poules (défaite 2-0), puis Arsenal en finale (revers 1-0). Les coéquipières de Lia Wälti avaient parfaitement réussi à faire déjouer les Catalanes, doubles tenantes du titre. Nulle doute que la capitaine de la Nati donnera, elle aussi, ses conseils pour donner à la Suisse le droit de rêver.