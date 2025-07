L'Espagne espère que la Suisse pourra lutter à armes égales

L'Espagne souhaite un combat équitable face à la Suisse. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

La nouvelle est tombée un peu plus d'une heure avant que Claudia Pina ne se présente en conférence de presse: l'équipe de Suisse a dû annuler son entraînement ce mardi, à la suite de symptômes grippaux au sein de l'effectif. Ceci, couplé à une séance de lundi tronquée à cause d'un orage dans la région de Thoune, fait que les conditions pour préparer le quart de finale face à l'Espagne sont tout sauf idéales pour la troupe de Pia Sundhage.

C'est un journaliste de la télévision espagnole qui a appris la nouvelle à la Barcelonaise. Au lieu de s'en réjouir, Claudia Pina souhaite un prompt rétablissement à son futur adversaire: «J'espère sincèrement que tout le monde ira mieux pour que nous puissions rivaliser à armes égales lors de ce match et que ce soit un grand spectacle.» Un vœu pieux que partagent également toutes les personnes s'étant procurés un billet pour la rencontre à Berne.

Deux cas chez les Espagnoles

L'Espagne connaît ce sentiment de maladie au sein de son groupe. Juste avant la compétition, la double Ballon d'or Aitana Bonmatí avait été hospitalisé à cause d'une méningite. Petit à petit, elle est revenue à la compétition, en jouant respectivement 9, 45 et 90 minutes face au Portugal, la Belgique et l'Italie.

Par contre, la titulaire habituelle devant les filets Cata Coll n'a pas la même chance. Celle qui a subi une angine juste avant la compétition n'a toujours pas fait ses débuts durant cet Euro. Pour l'instant, Adriana Nanclares, sa remplaçante, fait un travail correct.

«Nous sommes évidemment très prudentes car nous voulons être à 100%, commente Claudia Pina à propos des maladies. Mais nous sommes des êtres humains et ce sont des choses qui peuvent arriver.» Les Espagnoles ne sont en effet pas enfermés dans un cloître et, dimanche, elles ont eu un jour de congé et beaucoup en ont profité pour voir leur famille et se balader en Suisse. «Nous devons juste essayer d'y faire face de la meilleure façon possible», ajoute la joueuse du FC Barcelone.