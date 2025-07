Kosovare Asllani of Sweden et Rytting Kaneryd peuvent célébrer leur qualification en quarts de finale de l'Euro! Photo: Getty Images

Florian Paccaud

Et de quatre! Après la Norvège, l'Espagne et l'Allemagne, une quatrième équipe a obtenu son billet pour les quarts de finale du Championnat d'Europe 2025. Mardi à Lucerne, la Suède, déjà vainqueur du Danemark quatre jours plus tôt, a validé sa qualification en dominant la Pologne au terme d’une rencontre parfaitement maîtrisée (3-0). «C’est une victoire très importante. Et, surtout, on a très bien joué, en contrôlant la partie de bout en bout», relevait Madelen Janogy au terme de la rencontre. Les Scandinaves ont laissé une forte impression, tant offensivement que défensivement, et s’annoncent comme un redoutable outsider pour les favoris que sont l’Espagne, la France, l’Angleterre et l’Allemagne.

Alerte, les Vikings ont débarqué! Photo: imago/HMB-Media

«Aucun match n'est facile. Il faut être à son meilleur niveau pour gagner, et c'est ce que nous devons faire», avait annoncé avant la rencontre la défenseure nordique Amanda Ilestedt. Parole a été tenue. Poussés par les chants incessants de leurs fans - de nouveau une rencontre avec une très belle ambiance -, les Suédois ont directement pris le contrôle des débats, faisant trembler les montants à deux reprises dans le premier quart d’heure: les têtes de Kosovare Asllani (2e) et Madelen Janogy (13e), après deux centres venus de la droite, ont été repoussées par la transversale. «On s’est créé de nombreuses occasions. On n’a peut-être pas marqué tout de suite, mais on a persévéré», soulignait Madelen Janogy, qui évolue en tant qu’ailière à la Fiorentina.

En attendant l’Allemagne

Les efforts de la troupe de Peter Gerhardsson ont été récompensés peu avant la demi-heure. Sur un bon centre d’Asllani, Stina Blackstenius, qui avait manqué le cadre un peu plus tôt (22e), a placé une tête hors de portée de Kinga Szemik pour l’ouverture du score (28e). L’attaquante de 29 ans, qui avait donné la victoire à Arsenal en finale de la Champions League contre le Barça, a encore eu plusieurs occasions de doubler la mise (35e, 43e, 45e), sans succès. La deuxième réussite suédoise n’a toutefois pas tardé à tomber, sur une action similaire aux autres: un centre venu de la droite, cette fois signé Johanna Rytting Kaneryd, avec la tête d’Asllani à la conclusion (53e). «On a continué à faire ce que l’on fait de mieux, et cela a payé», résumait Janogy. Simple, efficace.

Son billet pour les quarts en poche, la Suède défiera l’Allemagne samedi, dans le choc au sommet du groupe C. «Ce sera un duel important, on veut terminer à la première place», a prévenu Ellen Wangerheim, qui était la coéquipière de Smilla Vallotto à Hammarby IF. Grâce à la réussite de la tête de Lina Hurtig à la suite d’un corner pour le troisième but de la soirée (77e), les Scandinaves pourront se contenter d’un match nul pour rester en tête.

Demi-finaliste du dernier Euro et troisième des deux dernières Coupes du monde, la Suède a montré qu’il faudra encore compter avec elles cette année. «Mais nous devrons nous montrer plus efficaces. Pas sûre que dans la suite du tournoi, nous réussissions à nous créer autant d’occasions, précise Madelen Janogy, qui ajoute que la forte baisse de température qui touche la Suisse offre des conditions optimales pour jouer.

Quant à la Pologne, pour sa première participation à la phase finale d’un grand tournoi, elle essaiera de marquer son premier but - voire d’inscrire son premier point - dans un Euro, samedi à Lucerne contre le Danemark, également déjà éliminé.