Jule Brand et Laura Freigang ont encore gagné! Photo: UEFA via Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un joyeux cortège de 3000 personnes et près de 20'000 billets vendus: les Allemandes ont eu droit à un soutien de première catégorie ce mardi à Bâle. Déjà à la Messeplatz dans l'après-midi, les fans de la Frauen-Nationalmannschaft ont fait très fort et ils ont continué à l'intérieur du Parc Saint-Jacques, même quand rien ne tournait en faveur de leur équipe. Au final, l'Allemagne a fini par s'imposer 2-1 face aux courageuses Danoises et a ainsi validé à 99,99% sa qualification pour les quarts, mais rien ne fut simple sur le terrain.

Un record européen battu

En tribunes, par contre, les fans de l'Allemagne ont fait tout juste et cassé un record historique. Jamais un match de phase finale de l'Euro n'avait attiré autant de monde (34'165 personnes) lorsque l'équipe-hôte n'était pas impliquée! L'Angleterre a fait mieux voilà trois ans lors de son Euro, mais toujours pour des matches où les Lionesses étaient sur le terrain, notamment lors de la finale à Wembley (81'792 personnes).

Les Danois, qui étaient environ 3000, ont contribué à ce record, mais la majeure partie du mérite revient aux supporters allemands, absolument formidables durant toute la journée. Le record suisse pour une marche (14'000) établi dimanche à Berne avec les Islandais n'a pas été battu, de très loin même, mais les Allemands n'ont pas à avoir honte, bien au contraire, tant l'atmosphère a été belle en ville de Bâle ce mardi.

Stade plein! Photo: Getty Images

Les joueuses de la Mannschaft ont d'ailleurs eu droit à beaucoup d'émotions ce mardi, positives comme négatives, face à ces Danoises qui voulaient marquer leur(s) premier(s) point(s) après leur défaite inaugurale contre la Suède. L'ouverture du score allemande a en effet été annulée par la VAR après de longues minutes d'hésitation (hors-jeu), tout comme un penalty en leur faveur (là aussi après une longue hésitation), le tout en première période.

Les Allemandes se sont même retrouvées menées à la pause sur une frappe bien placée au premier poteau d'Amalie Vangsgaard (26e). Mais elles ont su montrer du caractère et la VAR leur a enfin souri en leur accordant un penalty, transformé sans trembler par Sjoeke Nüsken (56e, 1-1) La décision est tombée à la 66e grâce à Lea Schüller d'un face à face bien maîtrisé.

Kathrin Hendrich avait des fans ce mardi à Saint-Jacques. Photo: Getty Images

Voilà donc l'Allemagne comptant deux victoires en deux matches dans cet Euro au terme d'une nouvelle rencontre plaisante et animée, comme souvent dans ce tournoi. Des stades pleins, des cortèges festifs et pacifiques et du spectacle sur le terrain: comment la Suisse pourrait-elle rêver d'une plus belle compétition cet été? L'Allemagne, elle, est toujours en lice pour un neuvième titre continental!