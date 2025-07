Gros coup dur pour la France avant son premier match

Privée de sa capitaine Griedge Mbock, l’équipe de France débute ce samedi l’Euro 2025 face à l’Angleterre, tenante du titre. Laurent Bonadei veut croire en ses joueuses, malgré un groupe relevé et une entrée en matière sans droit à l’erreur.

L'Euro commence par une mauvaise nouvelle pour Laurent Bonadei. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Ce samedi, l'équipe de France fera son entrée dans l'Euro 2025. Et pour commencer, Laurent Bonadei et ses joueuses devront en découdre avec l'Angleterre, championne d'Europe en titre et forcément placée parmi les favorites de la compétition.

Un défi de taille pour les Bleues, qui devront faire sans leur capitaine Griedge Mbock, pas encore remise d'une blessure au mollet. «Malheureusement, Griedge ressent toujours une gêne donc on ne prendra pas de risque, la compétition ne fait que débuter, elle a besoin de soins spécifiques, elle sera avec nous, mais pas sur le terrain», a déclaré vendredi le technicien tricolore devant la presse.

L'histoire se répétera-t-elle?

Laurent Bonadei se veut toutefois confiant quant à un retour de sa défenseure pour la suite de la compétition. «La semaine dernière, les examens n’ont révélé aucune déchirure, poche de sang ou cloison déchirée. C'est une fatigue passagère, comme Amel Majri par le passé. C'était allé vite pour elle, elle s’était remise plus vite que prévu. Mais nous ne sommes pas de robots, les corps réagissent différemment», ajoute-t-il au Letzigrund, sans dévoiler qui portera le brassard face aux «Lionesses». «Griedge a trois suppléantes, sans ordre. Je prendrai ma décision samedi.»

Le Français se réjouit tout de même de débuter son Euro, lui qui a été placé avec son équipe dans le fameux «groupe de la mort». «Il n'y aura pas de round d’observation. Dans notre groupe, nous avons les deux derniers vainqueurs de la compétition, qui se présentent toujours avec leur même coach. Sarina Wiegman (ndlr: sélectionneure de l'Angleterre) est une référence dans le foot féminin. Elle nous a désignés comme favori de cette rencontre. C’est le jeu du bluff du premier match. Il faut rappeler qu'on n’a encore rien gagné, que les vrais favoris du groupe sont l'Angleterre et les Pays-Bas. Mais on a l’ambition de tout gagner», assure Laurent Bonadei, qui espère rejouer un mauvais tour aux Anglaises.

Le 31 mai 2024, il remplaçait en effet Hervé Renard, alors suspendu, sur le banc et battait les Lionesses à Newcastle, mettant ainsi fin à une invincibilité à domicile longue de 20 ans (1-2).