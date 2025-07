Mathilde Gremaud a donné un coup de main à l'Euro 2025

Mathilde Gremaud collectionne les médailles dans sa carrière. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

C'est affublé d'un magnifique bob à l'effigie de l'Euro 2025 que Mathilde Gremaud avait un message à faire passer sur son compte Instagram: il faut se procurer des billets pour la compétition.

Du haut de ses 78'000 followers, la skieuse freestyle a alpagué les Romands. «Quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils avaient un peu plus de peine à vendre des tickets à Genève, nous explique la championne olympique. Ils m'ont demandé si je voulais faire une vidéo en français afin de toucher les supporters romands.»

D'emblée et sans même une contrepartie, la Fribourgeoise accepte. «Je n'ai pas réfléchi car c'est un sport que j'adore», souligne-t-elle. D'ailleurs, lors de la Coupe du monde en France en 2019, Mathilde Gremaud s'était rendue à trois rencontres. «Je regarde rarement les hommes, sauf à l'Euro ou au Mondial. Sinon, j'aime suivre le foot féminin et c'est cool de pouvoir les soutenir.»

Dimanche au stade pour la Suisse

De manière plus globale, la skieuse se réjouit qu'un tel événement ait lieu en Suisse. «C'est super de pouvoir donner de la visibilité à ce sport chez les femmes, s'exclame-t-elle. Généralement, ce sont les hommes qui sont plutôt mis en avant, mais pas cette fois.»

La triple médaillée olympique se souvient d'ailleurs de ses débuts dans le ski freestyle: «Quand j'ai commencé, je ne connaissais qu'une femme: Camillia Berra. Par contre, je pouvais nommer je ne sais combien de skieurs. C'est plutôt cool de voir des jeunes filles s'enthousiasmer pour l'équipe de Suisse féminine.» Dans sa jeunesse, Mathilde Gremaud avoue qu'elle aurait adoré jouer au football – «mais il n'y avait pas vraiment de place pour moi».

En plus d'avoir donné un coup de main pour la vente des billets, la Gruérienne suit à fond la compétition. Sur les six premiers matches, elle en a raté un seul. Et dimanche, elle sera même invitée pour suivre le match de l'équipe de Suisse face à l'Islande. C'est peu dire si elle s'en réjouit.