L'Espagne veut enfin renverser sa bête noire

Alexia Putellas et l'Espagne vont-elles renverser l'Allemagne de Jule Brand? Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

L'Espagne a déjà vaincu une malédiction en écartant la Suisse. Pour la première fois depuis 1997, l'équipe ibérique a rejoint les demi-finales d'un Euro. Problème? Elle va retrouver l'Allemagne dans le dernier carré. Si sur le papier, la Roja part favorite, l'historique entre les deux nations ne parle clairement pas en la faveur de l'équipe coachée par Montse Tomé.

En sept confrontations, la «DFB-Frauen» n'a pas perdu le moindre match (4 victoires, 3 nuls). La dernière en date est peut-être celle qui fait la plus mal. L'été dernier, auréolée de son titre de championne du monde, l'Espagne abordait les Jeux olympiques dans la peau des grandes favorites. Sauf qu'en demi-finales, elle perd contre le Brésil et retrouve l'Allemagne lors du match contre la médaille de bronze. Toujours favorite, la Roja s'incline sur le plus petit score. Là où le bât blesse, c'est que la double Ballon d'Or Alexia Putellas avait moyen d'égaliser sur penalty au bout du temps additionnel (90e+8), mais a vu son essai être détourné par Ann-Katrin Berger. «Personnellement, je le vois plutôt comme une opportunité, pas comme une revanche», tempère la No 10 ibérique.

Vivre dans le présent

Les démons de cet affrontement vont-ils venir hanter les joueuses de l'Espagne? «Nous avons toujours du respect, souligne Alba Redondo. Nous savons que c'est une grande équipe, avec de grandes joueuses, et une mentalité de gagnantes.» L'attaquante du Real Madrid et ses coéquipières connaissent les statistiques qui parlent en leur défaveur: «Nous n'avons jamais gagné contre l'Allemagne mais nous voulons mettre fin à toutes les séries et réaliser de grandes choses.» Le message est clair.

Pour cela, il ne faut pas trop penser à la dernière confrontation entre les deux équipes, lors des Jeux de Paris. «C'est déjà du passé et c'était un apprentissage, prévient Alba Redondo. Nous vivons dans le présent et verrons ce que le futur nous apporte. À court terme, il y a cette demi-finale.»

Qu'est-ce qui sera important pour l'Espagne afin de vaincre le signe indien? «Nous devons être solides en attaque et très fortes en défense, analyse l'attaquante du Real. Il faudra aussi être patientes et attendre les espaces. Et au final, jouer avec de l'espoir, car c'est ceci qui nous caractérise.» À voir si cela suffi pour venir à bout des Allemandes.