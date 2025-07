L'Italie s'est arrêtée en demi-finales de l'Euro 2025. Photo: IMAGO/Sports Press Photo

Florian Paccaud

Les Italiennes ont frôlé le plus grand exploit de leur histoire récente. Mardi à Genève, elles ont été à deux doigts – ou plutôt à une minute – d’éliminer les Anglaises, tenantes du titre, de l’Euro 2025. Après l’ouverture du score de Barbara Bonansea (33e), les Transalpines ont résisté avec tout leur cœur aux assauts des Lionesses, jusqu’à la …96e, moment où Michelle Agyemang, 19 ans, a arraché l’égalisation. Un dénouement extrêmement cruel. «Au football, il arrive malheureusement des fois que l’on n’obtienne pas ce que l'on mérite», résume l’entraîneur Andrea Soncin.

«Il y a beaucoup de douleur parce nous rêvions de cette finale et nous en y étions si près, avoue Sofia Cantore. Perdre comme ça à la dernière minute fait encore plus mal.» Car, à la toute fin des prolongations, les protégées de Sarina Wiegman ont bénéficié d’un penalty généreusement accordé, selon le camp italien en tout cas, permettant à Chloe Kelly (119e), en deux temps, d’envoyer les Britanniques en finale, dimanche au Parc Saint-Jacques. «J’ai essayé de dire à la quatrième arbitre (ndlr: la Suissesse Désirée Grundbacher) que Beth Mead et Emma Severini se tenaient les deux, mais je n’ai pas revu les images», explique l'attaquante du Washington Spirit. La VAR n’est pas intervenue en la faveur de la milieu de la Fiorentina.

Un sentiment de fierté

Les Transalpines n’ont pas voulu polémiquer sur les décisions arbitrales et sortent de la compétition la tête haute. «Je suis fier de ce que nous avons fait, de notre parcours et d’avoir obtenu le soutien de nombreux fans en Italie. C’est très important car le football féminin est en train de grandir. Il est capital d'avoir cette visibilité et ces personnes qui croient en nous, elles nous donnent une force supplémentaire», poursuit Cantore. Après la Coupe du monde 2019 en France, le football pratiqué par des femmes avait connu un certain essor dans la Botte, avant de s’éteindre quelque peu. Cette campagne européenne devrait lui redonner un nouvel élan.

«Mon souhait est que chaque génération apporte sa pierre à l'édifice de l'histoire du football féminin italien, afin de participer au développement du mouvement dans la durée, notamment en termes de suivi du championnat et de l'équipe nationale», ajoute la No 7. À l’image de l’équipe de Suisse, la troupe d’Andrea Soncin a tout donné et a représenté avec bravoure le maillot transalpin. «Nous sommes fières de ce que nous avons fait», conclut Sofia Cantore. Et il y a de quoi.

«Nous méritons mieux»

Personne n’aurait pensé que l’Italie, à la 95e d’une demi-finale, serait virtuellement qualifiée pour le match pour le titre. «Nous avons vécu des émotions incroyables, avoue Girelli, auteure d’un doublé en quarts contre la Norvège. C'était quelque chose d’inimaginable il y a encore quelques mois. Mon souhait, pour nous toutes, c’est que ce penalty encaissé à la 119e n'éteigne pas cette flamme parce que je pense que nous méritons mieux que ce dont nous avons eu droit ces dernières années.»

Il n’y a pas qu’en Suisse que ce championnat d’Europe doit servir d’héritage. «On joue plus qu’une simple compétition», avait expliqué Ada Hegerberg avant le tournoi. En Italie, on doutait que la Squadra ne passe le premier tour. Elle la fait avec brio, comme elle a ensuite éliminé la Norvège en quarts, puis fait trembler l’Angleterre en demies. De quoi faire parler d’elle. «Beaucoup d'enfants commencent à regarder le football joué par les femmes différemment, souligne le sélectionneur transalpin. Dans quelque temps, en Italie, ils deviendront des gens qui montrent plus de respect envers les femmes pratiquent le football.» Qui per restare.