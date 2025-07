La Suisse va-t-elle se qualifier pour les quarts de finale? Photo: AFP

Matthias Davet Journaliste Blick

L'Euro 2025 fonctionne très bien sur la RTS. Si la rencontre initiale entre la Suisse et la Norvège avait déjà été un record en matière de football féminin, celui-ci a été largement dépassé lors de la deuxième partie de la Nati, face à l'Islande. En moyenne, 218'000 personnes se sont installées devant leur écran pour assister à la victoire des protégées de Pia Sundhage (2-0), soit 53'000 de plus que pour le match contre la Norvège. À titre comparatif, en 2024, la descente de Wengen (161'000) ou la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques (169'000) avaient attiré moins de monde que la rencontre à Bâle.

Si l'on additionne le chiffre de 218'000 avec celui de la SRF (833'000), l'équivalent alémanique de la RTS, on obtient un total de plus d'un million de téléspectateurs pour le match des Suissesses contre l'Islande, sans compter la RSI. Historique.

En dehors de l'équipe de Suisse, les audiences des autres rencontres sont correctes. La large victoire de l'Espagne face au Portugal (5-0) a été suivie par 69'000 personnes en moyenne sur la RTS tandis que la rencontre Danemark - Suède, la moins bonne audience jusque-là, a tout de même attiré 33'000 téléspectateurs.

«Les audiences de cet Euro sont excellentes, communique-t-on du côté de la chaîne publique. Les matches de l’équipe de Suisse atteignent des scores exceptionnels et les autres rencontres réalisent de très bons résultats également. La RTS n’avait jamais vu de chiffres comparables pour du football féminin jusqu’ici.»

Un nouveau gros dispositif pour Genève

Mieux: «Le match décisif de jeudi soir devrait atteindre des sommets.» Car la rencontre entre la Finlande et la Suisse à Genève s'annonce décisive pour une place en quarts de finale. Si le stade s'annonce plein, la fête devrait aussi être belle sur les antennes de la RTS.

Ainsi, la chaîne ne devrait pas changer une équipe qui gagne. Sur RTS Première, l'intégralité de la rencontre face aux Nordiques sera commentée par Grégoire Oggier et Grégoire Perroud, tandis que Fantin Moreno, Sarah Rempe (chroniqueuse sportive dans la matinale de Couleur 3, journaliste et responsable de l’éditorial au Journal de Morges) et Donatienne Amann (comédienne et humoriste) animeront Footaises sur Couleur 3 et YouTube, «sur un ton plus décalé et sans filtre».

Quant aux personnes qui seront devant leur télévision, les festivités seront lancées dès le 19h30, avec un duplex de Frédéric Scola en direct du Stade de Genève. Puis, dès 20h, le magazine «Un soir à l'Euro» et la présentation du match dans la foulée accueilleront le président de Servette-Chênois Yoann Brigante et la joueuse d'Yverdon Sport Maéva Clemaro. Le duo Fred Scola et Sandy Maendly sera toujours aux commentaires, tandis que Christophe Cerf se chargera des interviews des joueuses. Et chacun voudra faire au mieux pour une nouvelle soirée historique sur la RTS… et peut-être pour l'équipe de Suisse en cas de qualification.