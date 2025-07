Vivianne Miedema et Beth Mead seront adversaires ce mercredi soir. Photo: Getty Images

Florian Paccaud

L’amour est dans le pré du Letzigrund, ce mercredi lors du duel entre les Pays-Bas et l’Angleterre (18h). La Néerlandaise Vivianne Miedema et la Britannique Beth Mead sont en couple depuis un peu plus de trois ans, mais sont opposées ce soir lors d’une rencontre capitale pour l’obtention d’un billet pour les quarts de finale du Championnat d’Europe 2025. «Pour une fois, nous ne serons pas amies, a expliqué l’attaquante oranje en conférence de presse d’avant-match. Je ferai tout ce que je peux pour gagner demain. Si je dois faire quelque chose qui n'est pas bon pour Beth, je le ferai.»

Les championnes d’Europe en titre, battues 2-1 par la France lors de leur premier match, sont au bord du gouffre. En cas de nouvelle défaite, les Lionesses seront éliminées, à part si, dans la soirée, le Pays de Galles réussit l’exploit de s’imposer contre une équipe de France qui reste sur neuf succès de rang. «Oui c'est une finale. Nous en avons, espérons-le, cinq devant nous», a convenu l'entraîneure des Anglaises Sarina Wiegman, qui vivra aussi un match très spécial, puisque la Néerlandaise avait amené les Lionnes sur le toit de l’Europe en 2017.

Beth Mead et Vivianne Miedema apprécient se rendre à Wimbledon pour y voir de bons matches de tennis. Photo: WireImage

Il n’y aura pas de cadeau. «Si Beth doit passer une mauvaise soirée, ce n'est pas un problème pour moi, a continué Vivianne Miedema, auteure de son 100e but en sélection lors du succès initial contre les Galloises (3-0). En tant que joueuse néerlandaise, je ferai tout mon possible pour gagner le match.» Et briser le cœur de celle qui avait été nommée meilleure joueuse du tournoi lors du dernier Euro.

«C’est une situation difficile»

«Si nous gagnons, je ne pense pas qu'elle me parlera avant un certain temps, a déclaré la Lionne. C’est une situation difficile, mais nous savons toutes les deux que nous vivons un tournoi très important. J'ai aussi certaines de mes meilleures amies dans cette équipe d'Angleterre. Cela fait partie du football. Cela fait partie du jeu.» Joueuse de Manchester City depuis l’été passé, l’attaquante néerlandaise a porté les couleurs d’Arsenal durant plus de sept saisons, faisant notamment la connaissance de son amoureuse. Les deux femmes se sont déjà affrontées à deux reprises en championnat cette saison. Et, à chaque fois, Vivianne Miedema a trouvé le chemin des filets. Jamais deux sans trois?

La solution pour ne pas créer trop de tensions dans le couple? Éviter d'en parler. «Nous restons en contact, mais à l'approche de nos matches, nous n'évoquons plus du tout le football, explique Beth Mead. Nous sommes toutes les deux très, très compétitives et professionnelles.» Un partage des points pour ne pas briser la paix des ménages? Dans ce cas, tout se jouerait lors de l’ultime rencontre du groupe de la mort. Avec, très certainement, des larmes pour l'une d'elles, car l'une des deux places qualificatives dans ce groupe semble promise à France.