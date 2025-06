Coumba Sow se bat pour sa place dans l'équipe nationale suisse pour l'Euro à domicile. La milieu de terrain de 30 ans et capitaine de Bâle n'était plus le premier choix ces derniers temps. Malgré l'incertitude, elle reste une figure importante de l'équipe.

1/6 Coumba Sow doit continuer à s'inquiéter pour son ticket pour l'Euro. Photo: TOTO MARTI

Pascal Keusch

Coumba Sow (30 ans) a longtemps été une figure incontournable du milieu de terrain de l'équipe nationale. Elle a été titulaire lors de tous les matches des deux dernières phases finales. Mais la participation à l'Euro à domicile est sur la sellette pour la Zurichoise.

Elle n'a pas participé aux deux premiers rassemblements de l'équipe nationale cette année et a seulement été appelée pour la dernière convocation fin mai. Pourtant, la joueuse de 30 ans convainc au FC Bâle en tant que capitaine et n'a pas été titularisée qu'une seule fois la saison dernière.

Le rôle de Sow dans l'équipe nationale

Au camp de l'Euro la semaine dernière à Macolin, Coumba Sow a parlé ainsi de son rôle dans l'équipe nationale: «Du fait que je suis là depuis si longtemps, je n'ai jamais vraiment perdu ma place dans l'équipe». Sow est considérée comme une leader, un soutien et une voix importante, même en dehors du terrain.

L'entraîneur du FCB, Kim Kulig, a vanté les mérites de sa joueuse au printemps: «L'une de ses plus grandes forces est qu'elle est très ouverte, qu'elle peut aller vers les gens et les relier». Le joueuse, elle-même, explique sa situation actuelle: «Je viens simplement ici pour m'amuser et me battre afin de pouvoir être présente». Elle veut saisir toutes les chances qui lui sont données.

Depuis la semaine dernière, l'équipe nationale se prépare intensivement pour «son» Euro.Trente-trois joueuses sont encore en lice pour obtenir un billet. «Le facteur de stress et la pression augmentent naturellement un peu maintenant», estime la Zurichoise. Dès vendredi prochain, la sélectionneuse de l'équipe nationale, Pia Sundhage, devra retrancher dix noms pour arriver à sa liste des 23.

Une saine concurrence

Une saine concurrence règne au sein de l'équipe. «On se connaît depuis longtemps. On veut le meilleur pour chacune», s'enthousiasme Coumba Sow. Mais sur le terrain, chacune se bat pour sa place. «Tout le monde veut aller à l'Euro, c'est déjà palpable». Elle ajoute en souriant: «Mais personne ne va au duel avec une jambe tendue à l'entraînement pour autant».

La concurrence du moment n'a pas d'effet négatif sur l'ambiance au sein de l'équipe: «On peut bien séparer les deux. Sur le terrain, c'est la performance qui compte, mais à côté de cela, c'est la convivialité: on joue à des jeux de société et de cartes, on boit du café ou du thé ensemble, on fait de la musique ensemble et on rigole beaucoup».

Malgré l'incertitude qui règne au sein du vestiaire, Coumba Sow est depuis longtemps l'une des figures marquantes de cette sélection sur et hors du terrain. Au printemps, elle a publié une bande dessinée dans laquelle elle aborde des thèmes personnels comme le racisme au quotidien. La joueuse aux 55 sélections est également l'ambassadrice de Bâle, ville où se dérouleront le match d'ouverture de la Nati et la finale de l'Euro. «C'est un privilège», déclare-t-elle. Mais son objectif est clair: lors du point culminant de l'année, elle ne veut pas être présente sur le terrain en tant qu'ambassadrice, mais en tant que joueuse.