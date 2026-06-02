Un maillot porté par Pelé lors de la finale de Coupe du monde 1958 sera mis aux enchères à New York. Estimé à près de cinq millions de francs, il pourrait battre des records.

Le maillot de Pelé lors de la finale du Mondial 1958 mis aux enchères

Le maillot de Pelé lors de la finale du Mondial 1958 mis aux enchères

ATS Agence télégraphique suisse

Un maillot porté par Pelé lors de la première finale de Coupe du monde remportée par le Brésil en 1958 va être mis aux enchères à New York, a annoncé mardi Sotheby's. Il sera auparavant brièvement présenté au public.

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Alors âgé de 17 ans, celui qui allait être surnommé le «Roi» avait marqué deux des cinq buts de la Seleçao face au pays hôte de la compétition (5-2), après une demi-finale contre la France remportée sur le même score.

Un nouveau record?

Le maillot floqué du numéro 10 sera brièvement exposé pendant le Mondial 2026, qui se joue notamment aux Etats-Unis, à partir du 1er juillet au nouveau siège de Sotheby's, le Breuer Building, à Manhattan. La vente doit s'achever le 16 juillet.

Estimée à plus de six millions de dollars, cette tunique pourrait devenir l'une des plus chères de l'histoire du football après la vente record du maillot porté par Maradona le 22 juin 1986 à Mexico lors du mythique quart de finale face à l'Angleterre (9,3 millions de dollars). L'Argentine l'avait emporté 2-1 grâce à deux buts légendaire du joueur dont l'un de la main, accordé par l'arbitre.

Dans un communiqué, Sotheby's raconte que le maillot porté par Pelé lors de la finale de 1958 avait été offert par le joueur à son coéquipier et ami Dida. Il a été conservé pendant des décennies dans la famille de ce dernier, a finalement atterri dans un musée avant d'être mis aux enchères une première fois en 2004, pour un montant non précisé.