Encore un forfait pour la Nati

L'international suisse Joël Monteiro pourrait manquer le prochain rassemblement de Ligue des nations avec la Nati. Il s'est blessé au mollet dimanche lors d'une rencontre face à Gênes en Serie A, a annoncé lundi Lecce, son club.

ATS Agence télégraphique suisse

Joël Monteiro a subi «une blessure du premier degré» au mollet gauche, a communiqué la formation des Pouilles. Le Valaisan de 23 ans sera indisponible ce week-end contre la Juventus, mais pourrait être de nouveau disponible après la trêve internationale à la mi-novembre, selon le club.

Capé à sept reprises, le joueur offensif a participé au dernier rassemblement de la Suisse entre le 26 septembre et le 6 octobre dernier, sans toutefois faire son apparition sur le terrain. Le sélectionneur national Murat Yakin annoncera sa sélection jeudi en vue des deux derniers matches de Ligue des nations en Slovénie (13 novembre) et face à l'Ecosse à St-Gall trois jours plus tard.