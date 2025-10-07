DE
FR

En Ligue des champions
Lia Wälti titulaire pour la première fois avec la Juventus

Lia Wälti a fait ses débuts dans le onze de départ de la Juventus, ce mardi soir. L'internationale suisse et ses coéquipières se sont imposées 2-1 face au Benfica.
Publié: 21:45 heures
|
Dernière mise à jour: 22:02 heures
Partager
Écouter
Lia Wälti a fêté sa première titularisation avec son nouveau club.
Photo: Getty Images
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri Bäggli

Après avoir fêté ses premières minutes, Lia Wälti a fêté sa première titularisation. Pour le coup d’envoi de la Ligue des champions féminine, la capitaine de la Nati, Lia Wälti, a disputé son premier match d'entrée de jeu avec la Juventus face au Benfica. La Suissesse a été remplacée à la 69e minute par l’Italienne Eva Schatzer, alors que le score était de 1-1. Viola Calligaris, elle, est restée sur le banc pendant toute la rencontre.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Les deux buts ont été inscrits en première période. Dès la 6e minute, les Portugaises ont ouvert le score par Lucia Alves. Les Italiennes ont rapidement réagi, égalisant à la 22e grâce à Cecilia Salvai. Juste avant la pause, les Turinoises ont manqué de réussite: Barbara Bonansea était signalée hors-jeu alors qu’elle pensait offrir le 2-1 à son équipe.

À lire aussi sur les internationales suisses
La marque suisse On veut chiper cette star du football suisse à Adidas
Mieux payée que Granit Xhaka?
La marque suisse On veut chiper cette star du football suisse à Adidas
Iman Beney permet à Manchester City de battre Arsenal
Le but de la victoire!
Iman Beney permet à Manchester City de battre Arsenal

Grâce à ce résultat, le club de Lia Wälti prend provisoirement la tête de son groupe dans la plus prestigieuse des compétitions européennes – une situation temporaire, puisqu’aucune autre rencontre n’avait encore été disputée.

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus