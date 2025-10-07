Lia Wälti a fait ses débuts dans le onze de départ de la Juventus, ce mardi soir. L'internationale suisse et ses coéquipières se sont imposées 2-1 face au Benfica.

Lia Wälti titulaire pour la première fois avec la Juventus

Lia Wälti a fêté sa première titularisation avec son nouveau club. Photo: Getty Images

Andri Bäggli

Après avoir fêté ses premières minutes, Lia Wälti a fêté sa première titularisation. Pour le coup d’envoi de la Ligue des champions féminine, la capitaine de la Nati, Lia Wälti, a disputé son premier match d'entrée de jeu avec la Juventus face au Benfica. La Suissesse a été remplacée à la 69e minute par l’Italienne Eva Schatzer, alors que le score était de 1-1. Viola Calligaris, elle, est restée sur le banc pendant toute la rencontre.

Les deux buts ont été inscrits en première période. Dès la 6e minute, les Portugaises ont ouvert le score par Lucia Alves. Les Italiennes ont rapidement réagi, égalisant à la 22e grâce à Cecilia Salvai. Juste avant la pause, les Turinoises ont manqué de réussite: Barbara Bonansea était signalée hors-jeu alors qu’elle pensait offrir le 2-1 à son équipe.

Grâce à ce résultat, le club de Lia Wälti prend provisoirement la tête de son groupe dans la plus prestigieuse des compétitions européennes – une situation temporaire, puisqu’aucune autre rencontre n’avait encore été disputée.