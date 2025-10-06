Lia Wälti a joué pour la première fois pour la Juventus

Le football féminin suisse connaît une semaine mouvementée. Grasshopper prend sa revanche sur Young Boys, Servette reste invincible en championnat, et à l'international, Iman Beney marque son premier but, crucial pour Manchester City contre Arsenal.

Lia Wälti est de retour! Photo: Juventus FC via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. Vendredi soir a eu lieu un «remake» de la dernière finale des play-off au Wankdorf. Et cette fois, 139 jours après avoir fêté leur titre de championnes de Suisse, les joueuses d'YB ont dû s'incliner devant Grasshopper (2-1). Kayla Jay McKenna, qui a marqué son 6e but de l'exercice, a ouvert le score pour les Zurichoises (16e) avant l'égalisation de Wibke Meister (19e). En deuxième période, l'Espagnole Marza Cazalla Garcia a offert les trois points aux Sauterelles (62e).

LE BUT DU WEEK-END. Le but de Wibke Meister n'a donc pas suffi aux Bernoises, mais la latérale gauche d'YB peut se targuer d'avoir marqué la plus belle réussite du week-end. L'Allemande de 30 ans a traversé le milieu de terrain avant d'armer une frappe à 20 mètres du but zurichois. Son tir puissant a atterri dans le coin inférieur droit du but de Lauren Kozal. Meister n'avait auparavant marqué qu'une seule fois depuis son arrivée en Suisse il y a deux ans, contre... Grasshopper, en quart de finale des play-off 2024.

LE POINT AU CLASSEMENT. Le leader Servette, vainqueur 4-0 à domicile contre Thoune samedi, est la seule équipe du championnat encore invaincue après sept journées. Le match nul entre Bâle et Saint-Gall (1-1) profite à GC, désormais deuxième à trois points des Genevoises. Dans le bas du classement, Aarau (9e) compte deux longueurs d'avance sur la lanterne rouge thounoise.

LA PROCHAINE JOURNÉE. Le week-end prochain, le championnat cède sa place à la Coupe de Suisse. Détentrices du trophée, les joueuses du FC Zurich affronteront le FC Sion (LNB) au 2e tour. Les finalistes sortantes du FC Bâle auront affaire au FFV Bâle (1re ligue) dans un derby rhénan. Servette jouera contre les Zurichoises de Wädenswil (LNB) tandis que YB fera un court voyage à Ostermundingen (LNB).

Les Suissesses à l'étranger

ALLEMAGNE. Fribourg s'est imposé 3-0 chez le promu Union Berlin, grâce notamment à deux Suissesses qui sont entrées en jeu en deuxième mi-temps. La Lucernoise Alena Bienz (22 ans) a en effet marqué son premier but sur une passe de la jeune Saint-Galloise Leela Egli (18 ans). Malade, Smilla Vallotto n'a pas joué pour Wolfsburg.

ANGLETERRE. Iman Beney a choisi le bon moment pour marquer son premier but en Super League anglaise. La Valaisanne de 19 ans, qui a quitté les Young Boys cet été pour Manchester City, a offert la victoire aux Cityzens face à Arsenal à la 88e minute (3-2). L'internationale suisse était entrée sur la pelouse après une petite heure de jeu alors que le score était encore de 1-1.

ITALIE. Capitaine de l'équipe de Suisse, Lia Wälti a joué pour la première fois avec la Juventus depuis son départ d'Arsenal. Contre Sassuolo, la Bernoise de 32 ans est entrée en jeu dans le dernier quart d'heure. Ses débuts avec les championnes d'Italie en titre n'ont cependant pas été couronnés de succès. En déplacement à Sassuolo, les Turinoises, qui évoluaient avec la Lucernoise Viola Calligaris en défense centrale, n'ont pas réussi à faire mieux qu'un 0-0 pour débuter la nouvelle saison de Serie A.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a joué pour la première fois de la saison avec le FC Barcelone et a immédiatement délivré sa première passe décisive lors de la victoire contre Eibar (4-0). Sans surprise, les Catalanes sont en tête du classement du championnat espagnol après six journées, avec six victoires.

Le chiffre de la semaine

1562 spectateurs ont assisté au «remake» de la finale des derniers play-off entre Young Boys et Grasshopper. C'était de loin le match le plus suivi lors de cette 7e journée. En mai, la finale du championnat entre les deux équipes avait réuni plus de 10'000 spectateurs au Wankdorf.