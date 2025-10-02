À seulement 18 ans, Sydney Schertenleib attire déjà les convoitises bien au-delà des terrains. La milieu du FC Barcelone pourrait signer avec On, la marque suisse qui préparerait ainsi son entrée fracassante dans le football. Un contrat record est en jeu.

La marque suisse On veut chiper cette star du football suisse à Adidas

Cet accord pourrait faire basculer le football féminin suisse dans une nouvelle dimension. Selon les informations de Blick, la jeune Sydney Schertenleib (18 ans) s’apprête à signer un contrat d’équipementier particulièrement lucratif. Pas avec Adidas, son sponsor actuel et géant allemand du sport, mais avec la marque suisse On.

Une petite révolution: jusqu’ici, On s’était surtout positionné dans l’athlétisme, le tennis, le triathlon et, plus récemment, certains sports d’hiver. L’arrivée dans le football marquerait donc un virage stratégique majeur.

Un contrat record en vue

Toujours selon nos informations, l’accord porterait sur plusieurs années et rapporterait plusieurs millions à la milieu de terrain du FC Barcelone, bonus compris. S’il se concrétise, ce serait le plus gros contrat d’équipementier jamais signé par une ou même un footballeur suisse. Même Granit Xhaka (Puma) ou Xherdan Shaqiri (Nike), les têtes d’affiche du football masculin helvétique, n’ont pas atteint de tels montants.

Mais rien n’est encore acté. «Sydney a un contrat d’équipementier avec Adidas. Il est prématuré de faire des déclarations sur l’avenir», a tempéré son avocat René Furrer. Selon nos informations, Adidas dispose d’une clause de priorité lui permettant d’égaliser l’offre d'On avec une contre-proposition.

On reste prudent

Contactée par Blick, la marque suisse confirme sa stratégie de croissance tous azimuts: «Nous connaissons une croissance mondiale très rapide et élargissons notre portefeuille de produits de manière conséquente, du pied à la tête.» Pour l’instant, On assure concentrer ses efforts sur ses disciplines de prédilection – running, outdoor, entraînement, tennis et lifestyle. «En perspective, nous examinons certes aussi les possibilités d’élargir notre portefeuille à de nouvelles disciplines, mais il n’existe actuellement aucun plan concret.»

Officiellement, donc, pas de projet précis autour du football. Mais l’offre adressée à Sydney Schertenleib laisse penser que les intentions d'On pourraient être plus avancées qu’il n’y paraît.