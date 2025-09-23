Dernière mise à jour: il y a 46 minutes

Sacrée Ballon d'Or féminin pour la troisième fois consécutive, Aitana Bonmati a dû faire passer son trophée au contrôle de sécurité de l'aéroport. Une scène insolite qui rappelle que même les plus grandes stars n'échappent pas aux procédures de routine.

Comme tout le monde, la joueuse a dû présenter ses objets de valeur avant de monter dans l'avion.

Blick Sport

Le problème quand on reçoit une récompense comme le Ballon d'Or, c'est qu'il faut la ramener à la maison! La triple lauréate du Ballon d'Or féminin, Aitana Bonmati, en a fait l'expérience après la cérémonie, rapporte «L'Equipe». Sur le chemin du retour, la joueuse espagnole a dû soumettre son précieux trophée au contrôle de sécurité avant d'embarquer dans son avion.

Malgré son statut de star du football, Bonmati n'a pas échappé aux procédures standard. Son Ballon d'Or, pesant entre 10 et 15 kg, a dû passer aux rayons X comme n'importe quel autre bagage. Quelques heures seulement après avoir reçu sa distinction lors de la prestigieuse cérémonie organisée par France Football au Théâtre du Châtelet à Paris, Aitana Bonmati était déjà en route pour rentrer chez elle. Ce contraste entre le glamour de la soirée et la réalité pratique du voyage illustre bien le quotidien des sportifs de haut niveau.

Ce troisième sacre consécutif confirme la domination d'Aitana Bonmati sur le football féminin mondial. La joueuse du FC Barcelone entre un peu plus dans l'histoire de son sport avec ce triplé inédit.