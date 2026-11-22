Patrice Bourquenoud, passionné de football depuis sa tendre enfance, a attendu l’approche de la retraite pour concevoir son propre jeu de société, Football Time. Son prototype est prêt, sa commercialisation envisagée pour 2027. Il rêve désormais de convaincre les plus grands clubs de la planète de le suivre dans son projet.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«J’avais 11 ans, je m’en rappelle très bien. Je jouais au foot avec mes copains à Moudon et j’avais déjà dans l’idée de créer mon propre jeu de société», explique Patrice Bourquenoud, désormais installé à Genève, d’où il continue à se passionner pour le monde du ballon rond. «Un jour, je le ferai», se promet à lui-même le petit garçon de la Broye, dans les années 70. «Cinquante ans plus tard, je l’ai fait», sourit aujourd’hui le persévérant homme. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? «La vie, tout simplement. Aujourd’hui, j’ai le temps, je suis à la croisée des chemins, ma carrière professionnelle est faite. Créer un jeu de société demande du temps, de l’investissement, de la concentration. Je n’avais pas tous ces éléments réunis pendant que je travaillais à fond.» Alors, en 2024, il se lance véritablement dans le défi d’une vie. Et, deux ans plus tard, au fil des développements, des dessins, voici qu’il tient fièrement dans ses mains le prototype de «Football Time», dédicacé par Xherdan Shaqiri en personne au gré d’une rencontre. Cinquante ans après sa promesse d’enfant, le projet devient concret.

Football Time, donc. Le Vaudois d’origine a consacré de longs mois à son développement, multiplié les essais et produit plusieurs dizaines de versions avant d'arriver à un prototype qu'il estime abouti et qu’il a testé «en vrai» auprès de groupes d’amis, de joueurs compulsifs et dans des ludothèques. Chaque retour constructif lui a permis d’améliorer son jeu, petit à petit, jusqu’à trouver la version finale. «Et j’ai encore le temps d’améliorer chaque détail.»

Des dizaines de versions avant d'arriver au but

Le principe? Un jeu de plateau physique et interactif dans lequel les participants emmènent leur équipe favorite jusqu'à la finale, avec l'espoir de soulever le trophée. Des cartes reproduisent les actions d'une véritable rencontre, le joueur peut écoper d’un carton rouge, tirer un penalty, se voir accorder un coup-franc à l’entrée de la surface, marquer un autogoal... Le hasard occupe environ 80% du mécanisme, sous la forme de lancers de dés et de cartes à tirer, contre 20% pour la prise de risque. Les parties peuvent durer de 15 à 90 minutes, selon le format choisi. «On peut se poser un après-midi, mais on peut aussi jouer à la mi-temps d’un vrai match. Faire vite une petite partie. Il n’y a rien de pire que les jeux qui tirent en longueur. Football Time est tout le contraire. Vous lancez les dés, votre joueur avance sur le terrain et peut se retrouver en position de marquer devant le but adverse en une minute. Ou alors, selon les dés et les cartes, il peut être signalé hors-jeu, obtenir un corner... Comme dans un vrai match.»

Ce jeu, il l’a pensé, imaginé, développé. «Le but, c’est de retrouver autour d’une table tous les émotions d’un match de foot! Il y a du suspense, des retournements de situation, des occasions manquées, des buts marqués, des victoires et des défaites. Je l’ai présenté encore cette semaine à des amateurs de jeux de société, membres d’un club, et j’étais très heureux de constater qu’après quelques secondes d’explication, c’était déjà parti. Les joueurs étaient à fond, l’ambiance au top. Je me suis dit que je tenais un truc», souligne avec satisfaction Patrice Bourquenoud. «A un moment donné, on se serait cru au stade, c’est même allé au-delà de mes espérances», sourit-il.

Pour développer son idée, le Genevois d’adoption ne ménage pas ses efforts, au contraire. «Je suis allé récemment à Birmingham à un salon de jeux de société et j’ai eu beaucoup de discussions avec des spécialistes, notamment afin de comprendre pourquoi les jeux de football avaient historiquement de la peine à prendre auprès du grand public. C’est difficile à expliquer : le foot est le sport le plus populaire de la planète, mais, en ce qui concerne les jeux de société, l’engouement ne prend pas vraiment. Mais avec le mien, j’ai bon espoir, parce que tout le monde peut y jouer, sans être un expert. Les règles sont très explicites, on n’a pas besoin de connaître l’histoire du foot pour participer, bien au contraire, c’est très intuitif.»

Du salon familial aux plus grands clubs de la planète

Patrice Bourquenoud ne manque pas d’idées pour la suite, lui qui imagine déjà des éditions personnalisées aux couleurs de clubs, de fédérations, de ligues ou de sponsors. «Il y a un vrai marché. Imaginez que vous puissiez jouer votre match en essayant de faire gagner votre équipe. Pour l’instant, ce sont les Grenat contre les Bleus, parce que je dois bien évidemment faire attention aux marques déposées. Mais si j’arrive à convaincre les clubs, alors on pourra faire des matches Servette-Lausanne, avec les vrais maillots et les vrais logos. Je contacte le maximum de monde, j’en suis à ce stade.» Et pas question de se limiter à la Suisse. «Le football est universel. Mais la réalité, c’est que je suis parti de zéro, je n’avais pas de réseau. Alors, j’ai fait comme tout le monde : Linkedin.» La magie d’internet lui permet de contacter les plus grands clubs européens, mais aussi les fédérations. «C’est compliqué, mais surtout avec les clubs romands, je dois bien admettre que je n’ai pas toujours de réponse. Avec les clubs alémaniques et européens, le premier contact est plus encourageant. J’avance, j’ai des rendez-vous, des contacts. Je suis convaincu de ce que je fais et que mon jeu a un vrai potentiel. Je suis sincère et les gens le sentent.»

Mais il le sait, l’affaire est compliquée sans un grand distributeur derrière et pas gagnée d’avance pour un homme seul, son prototype sous le bras, qui entend convaincre des institutions habituées à recevoir des sollicitations du monde entier. «Ce n’est pas une lubie. Mon jeu existe, je l’ai imaginé, conçu et développé. Aujourd’hui, je veux le faire vivre.»

La commercialisation est envisagée pour 2027. D'ici là, il reste beaucoup à faire, notamment pour transformer ce prototype en véritable produit et trouver les partenaires susceptibles de l'accompagner. Il est d’ailleurs possible de déjà s’inscrire pour être informé au moment du lancement en primeur l’année prochaine.

Et qui sait? Un jour, peut-être, des supporters du Real Madrid, d’Arsenal et de Galatasaray lanceront les dés autour d'un plateau Football Time. Ce jour-là, le gamin de Moudon pourra se dire qu'il avait eu bien raison de ne jamais abandonner son rêve.