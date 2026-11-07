Le sélectionneur de l'Egypte Hossam Hassan se fait limoger

Hossam Hassan, sélectionneur de l'Egypte, a été licencié samedi après des controverses personnelles. Ali Maher, entraîneur de Ceramica Cleopatra, prend la relève.

ATS Agence télégraphique suisse

La Fédération égyptienne de football (EFA) a limogé samedi le sélectionneur Hossam Hassan. Cette décision fait suite à des polémiques portant sur sa vie privée.

Cette éviction survient trois jours après une décision du Conseil suprême de régulation des médias en Egypte, qui a interdit à l'entraîneur d'apparaître sur l'ensemble des plateformes médiatiques, dans le cadre d'une affaire liée à son ex-femme. La Fédération a nommé Ali Maher, entraîneur du club de Ceramica Cleopatra, pour succéder à Hassan.

La FIFA avait suspendu Hossam Hassan pour trois matches, à la suite d'incidents survenus après le huitième de finale de l'Egypte contre l'Argentine lors de la Coupe du monde de l'été dernier. Hasan avait mené l'Egypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord, et son contrat avait été prolongé jusqu'en 2030.