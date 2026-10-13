Après 45 ans d’interdiction, les supporters écossais pourront boire de l’alcool dans les tribunes lors d’un match de football professionnel. Une première sera organisée à l’occasion d’un barrage féminin contre la Tchéquie.

En bref Les supporters écossais pourront boire de l’alcool dans les tribunes

C’est une première depuis 1981 lors d’un match de football professionnel

La fédération et les clubs poursuivent leurs essais de vente contrôlée d’alcool

Fabienne Kleinhenz

C’est une première depuis 45 ans. En Écosse, les supporters pourront à nouveau boire de l’alcool à leur place dans les tribunes lors d’un match de football professionnel. Jusqu’à présent, la consommation d’alcool était interdite dans les tribunes et uniquement autorisée dans les espaces d’hospitalité.

Cette mesure sera appliquée lors du match retour des barrages de qualification pour la Coupe du monde féminine entre l’Écosse et la Tchéquie, rapporte la Fédération écossaise de football. L’objectif de cette initiative est «d’examiner comment une gestion contrôlée de la vente d’alcool peut contribuer à une expérience positive et sûre le jour du match».

Ces derniers temps, plusieurs clubs écossais ont déjà expérimenté des zones réservées aux supporters à l’extérieur des stades, où de l’alcool pouvait être servi. C’est notamment le cas à Aberdeen. Dans cette ville, la vente d’alcool est autorisée sous certaines conditions avant les matches ou lors de rencontres considérées comme présentant un faible risque.