Selon le rapport «State of the Game», de nombreux clubs anglais souffrent économiquement. Une hausse de l’endettement et des pertes a été enregistrée.

ATS Agence télégraphique suisse

La fédération anglaise de football tire la sonnette d’alarme. La situation financière de nombreux clubs serait catastrophique, et bon nombre d’entre eux seraient «techniquement insolvables», selon un rapport.

Au cœur du scandale financier sans précédent qui touche Manchester City, l’autorité de surveillance indépendante (IFR) a publié dans un rapport des chiffres alarmants concernant le football anglais. Malgré des recettes record s’élevant à environ 9 milliards de livres sterling (environ 9,9 milliards de francs suisses), de nombreux clubs seraient au bord de la ruine financière.

Une intervention serait nécessaire

Selon ce rapport, 94% des 116 clubs évoluant dans les cinq premières divisions ont enregistré des pertes la saison dernière. Plus d’un quart de tous les clubs ne pourraient pas survivre plus de 30 jours si leurs propriétaires cessaient de leur apporter un soutien financier. C’est ce qui ressort du projet de rapport «State of the Game» qui vient d’être publié.

Plus de 60% des clubs de l’English Football League (divisions 2 à 4) et de la National League (divisions 5 à 10) seraient ainsi techniquement insolvables. 17 clubs enregistreraient des pertes même sans verser aucun salaire à leurs joueurs. La majorité des clubs ne serait pas viable financièrement, précise le rapport, dont 20 % de ceux de la Premier League.

«Alors que certains de nos clubs comptent parmi les plus riches et les plus compétitifs au monde, d’autres sont au bord du gouffre financier», a déclaré David Kogan, président de l’IFR. Si les recettes ont fortement augmenté, les coûts ont quant à eux progressé encore davantage. Cela a entraîné une hausse de l’endettement et des pertes, et renforcé la dépendance vis-à-vis des propriétaires. «Quiconque lit ce rapport ne peut douter de la nécessité d’une intervention», a déclaré David Kogan.

Des milliards de dettes

Alors que les recettes totales des clubs ont atteint un niveau record, la dette est passée, selon le rapport, d’environ 2,8 milliards de livres (2,2 milliards de francs) lors de la saison 2020/21 à 4,1 milliards de livres (4,4 milliards de francs) au cours de la saison 2025/26 qui vient de s’achever. Pour la saison à venir, on s’attend à 5,1 milliards de livres (5,5 milliards de francs). Environ les trois quarts de la dette sont imputables aux clubs de Premier League.

Les pertes moyennes des clubs de Premier League sont passées de 20 à 44 millions de livres par an (48,5 millions de francs) au cours des cinq dernières saisons.

Selon le rapport, l’écart entre les clubs ne cesse de se creuser sur le plan financier. Ainsi, un club moyen de Premier League gagne désormais plus de huit fois plus qu’un club moyen de deuxième division. L’autorité propose donc de modifier les mécanismes de répartition.